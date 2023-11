Alrededor de las 12:40 hs arribó el avión privado de la cantante a Ezeiza y las redes estallaron con mensajes de recibimiento y por supuesto, los infaltables memes no se hicieron esperar.

La cuenta de Google Argentina, verificó la tendencia y se unió a los saludos con un mensaje de recibimiento:

La talentosa Taylor Swift ha alcanzado un gran éxito en la música pop y country a nivel mundial. A su corta edad (33 años) ya es conocida como una de las artistas más influyentes de su generación y sus canciones tocaron las fibras de miles de jóvenes.

Es que gran parte de su éxito fue gracias a la autenticidad de sus canciones, con letras en las que no teme hablar de su vida personal, sus inseguridades, ideales o sus fracasos amorosos.

La artista oriunda de Estados Unidos tendrá su primer show este jueves 9 de noviembre, como parte de "The Eras Tour".

¿Cuáles son los temas más pedidos por sus fans o sus 'Swifties'?

Las canciones más populares de Taylor Swift pueden variar con el tiempo y dependen de la región y del gusto de sus fans. Algunas de las más icónicas son:

"Love Story". Esta canción es uno de los mayores éxitos de Taylor y se ha convertido en un himno romántico para sus fanáticos.

"Shake It Off". Esta canción pop fue un gran éxito y es conocida por su pegajosa melodía y su mensaje de positividad.

"Blank Space". Una de las canciones más reconocibles que aborda temas de relaciones y reputación.

"Bad Blood". Con un video musical lleno de estrellas y una melodía pegajosa, esta canción es una de las más populares de Swift.

"You Belong with Me". Una canción que ha sido un favorita de los fanáticos durante mucho tiempo, con su mensaje de amor no correspondido.

"Delicate". Esta canción ganó popularidad por su estilo más suave y sus letras emocionales.

"Lover". El título de la canción de su álbum "Lover" ha sido muy querido por los fanáticos debido a su romanticismo.

"All Too Well". Considerada una de las mejores composiciones de Swift.

"Wildest Dreams". Una balada romántica que ha sido muy solicitada en cada uno de sus shows.

"Style". Otra canción pop exitosa de Taylor Swift con una melodía contagiosa.

"The Eras Tour" de Taylor Swift en Buenos Aires

La gira que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, llega a Argentina por primera vez con tres recitales el 9, 10 y 11 de noviembre, con un aforo completo en cada fecha.

Las entradas se agotaron en cuestión de horas y serán sus fieles fanáticos los que podrán disfrutar de una experiencia única.

El concierto tendrá un recorrido por la carrera artística de la cantante en más de 17 años de trayectoria.