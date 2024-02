La relación entre Juliana “Furia” Scaglione y Agostina Spinelli está rota desde hace varios días en Gran Hermano 2023 (Telefe). La placa multitudinaria del próximo domingo potenció las rispideces dentro de la casa y, tras la gala, la participante más polémica de esta edición habló pestes de su examiga frente a las cámaras.

“¿Cuál fue tu problema conmigo? ¿En qué te fallé según vos?”, le preguntó la mujer policía. La doble de riesgo le contestó: “No es fallarme, ya lo hablamos. Yo me sentí muy sola, creo mucho más en las actitudes que en las palabras pero yo porque tal vez soy así, vos sos más de hablar. Yo no sentí que estuvieras al lado mío”, comenzó aclarando Juliana.

La discusión fue subiendo de tono e intensidad y Agostina no se quedó callada: “Yo fui la primera persona que a vos te defendió acá ¿Vos te acordás de las personas que a vos te defendieron acá adentro? Yo fui una. Al margen de que me hayas tratado supermal. El primer día que te fui a abrazar y vos me sacaste yo dije ‘hay que entenderla’, fui a hablar al confesionario. Desde ese día, todos los dos meses te fui leal, te fui fiel. Se los dije a todos: ‘yo a la única que le soy leal es a Furia’”.

“Me jugaste sucio, me tuve que enterar por los demás que me nominaste”, agregó Spinelli. Furia argumentó: “Bueno, sí. Fue un punto. Nada más. Me podés nominar cuando quieras”. “Sí, obviamente que si tengo la fulminante te la voy a hacer. Yo el domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio”, arremetió la mujer policía.

Por su parte, Scaglione se defendió: “Esto es un juego y yo juego de la manera que puedo. No siento que me haya cag... en vos”. “Si, te cag... en mí. Fuiste mala persona conmigo ¿Quién te traicionó? ¿Yo te traicioné?”, lanzó la policía.

En último lugar, Furia le dijo: “¿Por qué me odias? Sos una fo... de m... Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche”. “Me fallaste como persona, por eso. Te cansaste de tratar mal a todos y te defendí y te calmaba”, sentenció la líder de la semana.