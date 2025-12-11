Un delincuente le apuntó con un arma a un nene, amenazó a la empleada del lugar y se robó la recaudación de una panadería de Mar del Plata.

El robo ocurrió este martes por la tarde en la intersección de las calles Tres Arroyos y San Lorenzo, y quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

En el video se ve que el ladrón ingresó al lugar, se dio vuelta y vio que un hombre con un casco de moto estaba por entrar. En ese momento le apuntó con el arma.

El motociclista agarró a su pequeño hijo y corrió lejos de la visión del agresor, para evitar ser alcanzado por un potencial disparo.

El delincuente, lejos de sentirse amedrentado por la situación, le exigió a la vendedora la recaudación del día y le apuntó con un arma.

“Dame la plata o te doy un tiro. Dame la plata”, advirtió el ladrón, mientras la empleada se veía visiblemente nerviosa.

Otra clienta, que terminó envuelta en la situación, le explicó al delincuente que no estaba la plata que él pretendía.

Según informaron, la panadera dio su testimonio y dijo: “Estoy cansada de que nadie nos proteja. Los hechos de inseguridad son constantes”.