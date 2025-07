Desde su separación de Sebastián Graviotto hasta la cantidad de dinero que gasta en terapia, Juana Repetto acostumbra a contar sus vivencias y relatar los detalles de su día a día. En ese sentido, este jueves, la actriz planteó un nuevo debate al cuestionar las dificultades que sufren sus hijos, Toribio y Belisario, en instituciones privadas. Pero al final de la charla, más que una crítica a los colegios, pareció un mensaje a la educación que los chicos reciben en sus casas.

“En los colegios privados caretas te roban. Llevás una botella ped..., vuelve. Llevás una de marca, ya no vuelve”, comentó con enojo la influencer en una charla con el Chino Leunis en el programa de streaming Resumido. En la misma línea, el conductor apoyó los dichos de su invitado y afirmó: “Me mata con la ropa, me han contado que si pierden el buzo le dicen, agarrate otro”.

Al respecto, Repetto contó la estrategia que intentó utilizar para que no sucedan ese tipo de situaciones, sin embargo, destacó que tampoco tuvo un efecto positivo: “Va con suéter, polar, campera y sale en remera. De repente, vas y decís no apareció en todo el año el polar. ¡Lo dejó en el colegio!”.

Puede interesarte

A su vez, la actriz resaltó que este tipo de micro hurtos se potencian cuando se trata de productos de marca: “Tengo una botellita de marca Chorga, que la tengo desde primer año, y le mando una negra y no vuelve”. De acuerdo con lo que decía Juana, el Chino afirmó: “Lamentablemente tenés que mandarle la otra”.

🔴🎙️ NUEVA POLÉMICA EN PUERTA PARA JUANA REPETTO



La hija de Nicolas Repetto y Reina Reech volvió a plantear un cuestionamiento sobre el colegio al que asisten sus hijos. Después de molestarse en pandemia por la pérdida de días de clases, ahora arremetió contra los robos en la… pic.twitter.com/jloouu9ZEa — Diario La Capital (@lacapital) July 4, 2025

Luego de la charla con el conductor, rápidamente Repetto encontró respaldo en las opiniones de los usuarios de las redes sociales sobre el comportamiento de los alumnos. “Roban meriendas, plata, útiles, camperas, todo lo que pueden los nenes y nenas se llevan”, “lamentablemente hay chicos q se llevan cosas y claramente no les enseñan a devolver”, “tan real que duele”, “literal, es cierto. Dos botellas térmicas con nombre aula y todo y no volvieron más”, fueron algunos de los comentarios que recibió su video en redes sociales.

Más allá de las dificultades que enfrenta en su vida diaria, Repetto siempre destaca que su prioridad son sus hijos. En ese sentido, días atrás, la artista se disponía a realizar un viaje junto a sus pequeños, sin embargo, antes de iniciar el recorrido se percató que no recordaba dónde había guardado la documentación necesaria para salir del país, por lo que tuvo que iniciar la búsqueda de los pasaportes.

Puede interesarte

El drama de Juana Repetto con los documentos de sus hijos

Como si fuera poco, en ese momento la actriz se preparaba para mudarse, razón por la cual todos sus muebles y pertenencias se encuentran embaladas en su futuro hogar, por lo que tuvo que rebuscar entre el caos una pequeña cómoda de color negro con rojo. El solo hecho de encontrarlo no fue tarea sencilla, ya que se encontraba en el medio y tuvo que romper toda la protección que lo recubría.

En el pie del video dio más detalles de la situación a la que se tuvo que enfrentar: “No encuentro mis documentos y los de los chicos. No tengo recuerdo de haberlos guardado en ningún lado, estoy segura de que no estaban entre las cosas que llevé a lo de mi mamá, igual obviamente revuelvo toda la casa de mi mamá y efectivamente no están”.

Y agregó: “Inmediatamente, recuerdo que mis gafas quedaron todas en el cajón donde estuvieron siempre en una cómoda de la casa que alquilábamos y que, como lo embalaron y no llegué a sacarlos, quedaron en esa montaña de muebles que hay en la obra”. Al no haberlos encontrado en la casa de Reech partió rumbo a la construcción con un claro recuerdo en la mente: “En esa misma cómoda estuvieron siempre los documentos, partidas de nacimiento, permiso de viaje, pasaportes, todo. ESPERANZA. Ahora me toca ir a al tetris de muebles envueltos en film, a ver dónde está la cómoda, ver cómo joraca la saco y si están adentro los documentos. REZA MALENA!”.