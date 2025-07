“Te tengo que contar algo, me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije”. Con esa confesión, Luck Ra cerró un tenso intercambio con Miranda! tras la audición a ciegas de Juliana Annechini en La Voz Argentina 2025. El artista cordobés, visiblemente afectado, pidió disculpas a sus compañeros luego de una competencia verbal que se desató por la elección de la joven participante.

La noche comenzó con la interpretación de “Let it be”, de The Beatles, por parte de Juliana, una cantante de Tandil de 19 años. Tanto el cuartetero como el dúo pop giraron sus sillas, ansiosos por sumar a la joven a sus equipos. Durante la deliberación, Miranda! sugirió que podrían trabajar en conjunto con la participante si ella los elegía. En ese momento, Luck Ra intervino con una afirmación: “Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo. Y ellos son dos que te van a estar puteando”. La reacción de Juliana Gattas y Ale Sergi fue inmediata. “¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué la vamos a putear?”, cuestionaron, sorprendidos por el comentario.

El cordobés intentó aclarar su postura, argumentando que poseía el conocimiento equivalente al de los dos integrantes de Miranda! juntos. Juliana respondió: “No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no... la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros”. La conversación subió de tono cuando el cordobés agregó: “Bueno, pero también hay que hacer. O sea, ustedes son gente muy talentosa, en mi caso hay que hacer poco con poco hermano”. Ale Sergi replicó: “No te hagas el humilde que vos tenés lo tuyo”.

Puede interesarte

La tensión se mantuvo hasta el momento de la decisión. Juliana Annechini eligió finalmente unirse al equipo de Luck Ra, quien celebró efusivamente frente al dúo. La participante, en tono de broma, amagó con cambiar de opinión: “Cuando se dio vuelta lo sentí… Igual ahora me quedé mal, mejor los elijo a ellos”, lo que provocó un instante de incertidumbre en el cordobés.

Juliana se subió al escenario con “Let It Be” y sorprendió tanto que se olvidó de las sillas 😅 🎹 Hizo girar a @luckraok y @mirandaenvivo 🎤 "Cuando se dio vuelta, lo sentí" eligió a... 🥹



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato por Telefe y disfrutalo también en HBO… pic.twitter.com/PXOuzTXWxB — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 16, 2025

Tras la salida de la joven del escenario para reencontrarse con su familia, Luck Ra expresó su arrepentimiento por el enfrentamiento: “Te tengo que contar algo, me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije”. Ale Sergi reaccionó incrédulo: “Pará, no nos vas a hacer llorar”. Lali Espósito sumó humor al momento: “Somos dos mujeres del espectáculo no nos vamos a pelear... Es porque es nuevo y se pone mal”. El ambiente se distendió con un abrazo grupal, aunque Soledad Pastorutti deslizó una duda: “No le creo demasiado”.

De todas formas, el dúo que más peleas protagonizó hasta el momento es el de la cantante de folclore y el cordobés. Tal es así, que recientemente aclararon la situación a través de sus redes sociales.

Puede interesarte

Todo comenzó cuando alguien hizo referencia a que son pocos los concursantes que eligen a Luck Ra, algo sobre lo que el intérprete de “La morocha” suele reírse, sugiriendo que no llegará a completar los 32 que componen cada equipo. “Todos vamos a tener misma cantidad de participantes, él es un genio y sabe cómo convencer. Me divierte mucho”, señaló La Sole, defendiendo a su compañero y abriendo el juego virtual.

“Amo los mano a mano de Luck y vos, son divertidísimos”, celebró una seguidora, “¡Qué bueno! Es la idea. Hay gente que se confunde, nosotros nos divertimos“, replicó la intérprete de ”El tren del cielo", dejando en claro que todo se trata de un juego... ¿O no tanto? “Pero un poquito te calentás cuando te bloquean, ¿o no?”. La respuesta, sonó cien por ciento Sole: “Obvio, tengo sangre, pero son las reglas del juego”.