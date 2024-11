El incidente sucedió el domingo pasado, alrededor de las 18.30. Gabriel, el conductor de 49 años que filmó la escena con su teléfono celular, había ido al cine con su mujer y seis chicos, todos menores de edad. El conflicto surgió mientras intentaban encontrar un lugar donde estacionar su vehículo.

—“Ah, me tocás”.

—“Sí, te toco. Te voy a arrancar la cabeza, pelotudo. ¡Corré la camioneta! ¡No paso!”.

Con estas palabras se inició un violento episodio en el shopping Unicenter, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, cuando un conductor intentó agredir a otro durante una discusión en la playa de estacionamiento.

“Era un caos de gente. Buscando estacionamiento me topé con la pared, como se ve en el video. Y no podía avanzar. Él (el otro conductor) me exigía que corra la camioneta, pero era imposible maniobrar. Hacia atrás no había forma, y hacia adelante me iba a ir al precipicio”, relató Gabriel.

La situación tuvo lugar en el tercer nivel del estacionamiento, un área descubierta, y derivó en un entredicho que escaló hasta convertirse en las imágenes que luego se viralizaron.

Sin llegar a un entendimiento, el conductor acusado se bajó de su Volkswagen Amarok y encaró con furia a Gabriel. “Primero le dio una patada a la puerta. Después, me agarró del cuello, me arañó y me arrancó la remera. También trató de abrir la puerta donde estaban los chicos (sus cuatro hijos y dos amigos). Estaba totalmente alterado”, contó el denunciante.

Ante la agresión, Gabriel decidió grabar lo que ocurría con su celular, mientras advertía al atacante que las imágenes se difundirían en los noticieros. “Pensé que eso lo haría retroceder, pero como se escucha en el video, no le importó salir en la televisión”, explicó. La respuesta del acusado fue contundente: “¡Qué me importa!”.

En la grabación también se escucha a la esposa de Gabriel intentando calmar la situación. “Te va a chocar, corré la camioneta”, le pedía, mientras él insistía en que llamara a la Policía y cerrara la puerta. “Había mucho miedo. Fue una situación muy triste para la familia”, lamentó.

Finalmente, la mujer que acompañaba al conductor denunciado se subió a la VW Amarok y logró salir, aunque raspó la camioneta de Gabriel, según contó en la entrevista.

Una vez más tranquilos, el hombre se dirigió hasta la Comisaría 10ª de San Isidro para realizar una denuncia por lesiones leves y amenazas, contemplados en los artículos 89 y 149 bis del Código Penal, respectivamente. En el caso tomaron intervención la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, y el Juzgado de Garantías N°3 del departamento judicial de San Isidro. Según pudo saber Infobae, la Justicia ahora analiza si existió delito.