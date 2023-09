Netflix reveló una nueva imagen de la sexta temporada de "The Crown", que como podemos anticipar estará situada en la primera década del siglo XXI.

"6 temporadas, 7 años y 3 elencos. 'The Crown' llega a su fin este año. Les dejo una pista de lo que van a ver esta temporada, pronto vengo con más noticias", anunció este lunes la plataforma a través de sus redes sociales, con una foto que reveló sutilmente uno de los eventos que desarrollará en sus próximos episodios.

Se trata de la boda de el príncipe Carlos III (Dominic West) y Camilla Parker-Bowles (Olivia Williams), que llevaron a cabo el 9 de abril de 2005. Este dato, se suma a las imágenes anteriormente difundidas, que mostraron el primer vistazo a William (Ed McVey y Rufus Kampa en su adolescencia) y Kate Middleton (Meg Bellamy).

Kate y William se conocieron en 2001 cuando estudiaban en la Universidad de St Andrews. Guiándonos por la imagen, todo indica que la serie tendrá escenas que repliquen sus momentos allí.

Por otra parte esta temporada mostrará el período previo y posterior a la tragedia de Lady Di, que según revelaron fuentes de la producción al medio, existe "un fuerte deseo dentro del equipo de 'hacerlo bien y manejarlo con sensibilidad'”. “El show puede ser grande y ruidoso, pero nosotros no lo somos. Somos personas reflexivas y sensibles. Hubo largas y muy cuidadosas conversaciones sobre cómo íbamos a hacerlo. El público lo juzgará al final, pero creo que ha sido recreado con delicadeza y consideración. Elizabeth Debicki es una actriz extraordinaria y fue muy reflexiva y considerada. Amaba a Diana. Hay un enorme respeto por parte de todos nosotros, espero que sea evidente”, añadieron.

Imelda Staunton ("El secreto de Vera Drake" y la franquicia "Harry Potter") protagoniza la quinta y sexta temporada toma el legado que le dejaron la ganadora del Emmy, Claire Foy y de la ganadora del Oscar, Olivia Colman; junto a Jonathan Pryce ("Los dos papas"), como el Duque de Edimburgo; Lesley Manville ("All or Nothing", "El hilo fantasma"), como la Princesa Margarita; Jonny Lee Miller ("Elementary") como John Major; Salim Daw ("Gaza mon amour") como Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla ("Cometas en el cielo") como Dodi Fayed.