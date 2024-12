En uno de los videos publicados en su cuenta de IG, la problemática estrella del pop comienza hablando de cómo los paparazzi le toman fotos poco favorecedoras, diciendo que la hacían parecer que llevaba una "máscara blanca de Jason", en referencia al villano de las películas de terror Jason Voorhees, que lleva una máscara de hockey blanca en las secuelas posteriores de Viernes 13. "Ni siquiera se parece a mí", declaró.

Esa misma publicación también incluyó un video de ella mostrando un "pastel de bebé muy, muy lindo" cubierto con "fresas bebé" que una amiga le regaló para su día especial.

Spears volvió al tema de los paparazzi en otro video subtitulado, "¡Salud ¡¡¡Es mi cumpleaños!!!". Una vez más dijo que la hicieron parecer que llevaba una máscara de Jason y admitió: "Realmente hiere mis sentimientos". Terminó el video explicando que esa es la razón por la que se mudó a México.

A su vez, como si eso no fuera suficientemente extraño, Britney habló de su cumpleaños, afirmando falsamente que cumplió 5 años cuando en realidad tiene 43. Sin embargo, esa no fue la peor parte.

Brit continuó aseverando que solo tiene 5 años y va al jardín de infantes e incluso se mudó a México porque los fotógrafos son crueles en la forma en que la retratan.

En cuanto a la referencia al avión, Brit fue fotografiada el lunes mientras se dirigía a un jet privado en la pista de un aeropuerto del área de Los Ángeles. Vestía una gabardina blanca larga con un sombrero de fieltro negro y gafas de sol y botas a juego mientras sostenía un encendedor en sus labios.

Enloqueció Britney Spears 🎤



Dijo a sus fans que tiene 5 años y que necesita empezar el jardin de infantes.



Britney cumplió ayer 43 años. pic.twitter.com/7C9skuiKnk — Yo soy Elvis 🎙 (@Ricdelsur) December 3, 2024

Britney Spears pasó por momentos difíciles en los últimos años. Acaba de divorciarse de Sam Asghari y está luchando con su salud mental desde que un juez terminó su tutela en 2021.

En su libro de memorias The Woman In Me, Britney describió su experiencia bajo la tutela en términos profundamente emotivos y reveladores. “Me convertí en un robot. Pero no solo un robot, sino una especie de robot-niña. Había sido tan infantilizada que estaba perdiendo pedazos de lo que me hacía sentir como yo misma”, escribió.

Divorcio confirmado

El mismo día de la publicación del video se confirmó oficialmente el divorcio de la diva del pop de su ex esposo, Sam Asghari. Ambos se habían separado a mitad de año, luego de apenas 13 meses de casados.

Según los documentos legales obtenidos por el medio estadounidense E! News., el proceso de divorcio de Asghari y Spears comenzó el pasado mes de mayo en un juzgado de Los Ángeles, aunque la resolución definitiva no llegó hasta ayer, cuando oficialmente ambos volvieron a estar solteros.

En los documentos de divorcio de la expareja se confirma que es una separación “no impugnada”, lo que significa que tanto la cantante como el actor (cuyo nombre real es Hesam Asghari) “firmaron un acuerdo sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se ha presentado ante el tribunal”, indicó E! News.

“El divorcio fue amistoso y no se impugnó el acuerdo prenupcial”, confirmó una fuente cercana a la expareja a la revista People. “Britney sigue haciendo gala de su libertad y sigue adelante”.

La estrella del pop tiene dos hijos: Sean, de 19 años, y Jayden, de 18, producto de la relación con uno de sus exmaridos, el bailarín, rapero, actor y DJ Kevin Federline.

Los recientes dichos de Britney Spears, quien se mostró públicamente a través de una serie de videos de Instagram, causaron repercusión en Argentina durante las últimas horas.

A raíz de las últimas novedades sobre la estrella del pop, los usuarios locales acudieron a Google para saber más acerca del tema, tal como se vio reflejado en la sección de "tendencias" de la plataforma en cuestión.