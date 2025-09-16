“No estoy tan entera, pero soy fuerte por mis hermanos. Están todos mis hermanos y estamos todos unidos”, empezó diciendo Camilota, conmovida hasta las lágrimas en un móvil de Cuestión de peso (Eltrece). La participante del programa y hermana de Thiago Medina se refirió al accidente que mantiene a su hermano hospitalizado y compartió un pedido genuino: “Hoy me toca a mí, hoy me pide, hoy me toca decir: ‘Gente que cree que hay un Dios que existe, que oren’. Nada más que eso”.

La unión familiar es el motor en los días más difíciles, como relató entre lágrimas. “Estamos unidos, en familia, con Dani apoyándonos... La estamos acompañando a ella y también la familia de Daniela nos está acompañando a nosotros, porque están las hermanas mayores, sobrinos, están todos, el papá de Dani, el papá de Thiago, estamos todos unidos como nunca hoy”, afirmó, sobre el apoyo a Daniela Celis. “Yo sé que no tiene la fuerza suficiente, pero lo hace por sus hijas”, destacó.

El dolor y la fortaleza se mezclan en el relato de Camilota, para quien ser sostén no es una opción, sino una necesidad: “Yo me estoy muriendo por dentro, se me destroza el alma. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos... Quiero ser fuerte y soy fuerte, pero en esta ocasión no soy... No sé hasta dónde voy a contenerme”.

Puede interesarte

En esa unión inesperada, Camila Deniz, su verdadero nombre, halló algo que anheló durante años: “Siempre mi sueño fue tener una foto de mis diez hermanos, siempre lo dije, y siempre faltaba uno o dos. Y esta vez, estaban, siempre estaban las mujeres, las cinco mujeres y los varones nunca estuvieron los cinco. El otro día estaban mis cuatro hermanos varones, yo metida ahí y Thiago ahí, obviamente en el hospital”, afirmó, sensibilizada.

El difícil momento de Camilota. Su hermano Thiago lucha por su vida luego de haber sufrido un accidente con su moto y ella pide cadena de oración por él: “me estoy muriendo por dentro”. 😔#lovieneltrece #CDP pic.twitter.com/Cj8pACroeM — eltrece (@eltreceoficial) September 15, 2025

La rutina familiar se transformó y los encuentros diarios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, se convirtieron en el nuevo modo de estar juntos. “Estamos así todos los días. Acá estamos. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos”, se sinceró, a flor de piel.

Cuando el conductor le preguntó acerca de quién era su apoyo para sobrellevar este momento, la mujer destacó un gesto que tuvo el exparticipante de Gran Hermano antes de su trágico accidente: “Thiago estaba haciendo un taller hermoso que me llevó, me invitó y es una contención para mí, sinceramente, conocer gente y sanar. Es muy loco porque él me jodía: ‘Gorda, vos tenés que venir, te va a hacer bien, a vos te da miedo el cambio nuevo y el éxito’. Siempre así. Hasta que me ganó por cansancio y fui. Lo hice porque mi hermano Thiago, cargoso, me invitó y la verdad que me cambió totalmente mi cabeza. Hoy me estoy apoyando en eso”.

Puede interesarte

También Camila destacó las muestras de preocupación que recibe de sus compañeros del programa de Eltrece. “Los chicos que me conocen, algunos que están ahí sentados, todos me mandaron mensajes, pero no es que no quiero contestarlos, sino que son muchos mensajes y no contesto porque no estoy bien anímicamente”, señaló. “Estoy medicada, tomando un remedio para bajar un poquito y para estar más tranquila”, reconoció.

La experiencia de pedir ayuda y recibirla es nueva y desconcertante para quien siempre ocupó el rol de sostén: “Fuiste la mamá que se fue antes de tiempo. Los pusiste, te pusiste en el lugar de tu mamá”, resaltó Massaccesi. “Mi sostén hoy es Dios también. Cuando estoy en mi silencio, yo le hablo. El que conoce Dios y sabe cómo manejarlo, lo hace”, expresó, dejando ver el lugar fundamental que ocupa la espiritualidad para mantenerse en pie.