Luego de quedar en el centro de la polémica por un confuso episodio junto al exdiputado, la joven reapareció en sus redes sociales con un breve pero contundente comunicado en el que habló de su estado y del de su mascota.

Después de varios días de silencio y de quedar envuelta en un escándalo con Facundo Moyano que generó una fuerte repercusión mediática, Candela Arizaga reapareció en sus redes sociales con un mensaje en el que buscó llevar tranquilidad y agradecer el apoyo que recibió.

A través de una historia de Instagram, la joven escribió un comunicado en letras blancas sobre fondo negro, donde se refirió tanto a su estado de salud como al de su mascota: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, expresó, sin hacer referencias directas a lo ocurrido.

Puede interesarte

El posteo llegó luego del escándalo que protagonizó junto a Facundo, un episodio que tomó estado público tras la intervención policial y que derivó en una gran exposición mediática. Según trascendió, el conflicto se produjo en el domicilio que compartían y motivó la presencia de efectivos policiales, mientras que distintas versiones sobre lo sucedido comenzaron a circular en las horas posteriores.