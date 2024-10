Fabiola Yañez, ex primera dama de Argentina, sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que despertó preocupación. “Tengo miedo”, escribió, en el contexto de la investigación contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, por violencia de género. El mensaje, simple pero impactante, fue publicado con un fondo negro tanto en su historia como en su feed de Instagram.

Mientras tanto, Yañez ha estado en el centro de la investigación judicial que busca esclarecer las acusaciones contra Fernández. A pesar de la orden judicial para entregar su teléfono celular y realizar una copia forense, Yañez no presentó el dispositivo ante la Justicia española, donde reside actualmente. Según su entorno, la ausencia se debió a un “problema personal”, pero aseguraron que el proceso se llevará a cabo en otro momento, sin una fecha definida aún.

La copia forense del celular de Yañez es clave para avanzar en la causa, ya que permitiría verificar si las capturas de chats, fotos y videos, mencionadas como pruebas, están en ese dispositivo. Además, el peritaje podría esclarecer si hubo amenazas por parte de Fernández para evitar que Yañez lo denunciara.

La medida, que contaba con la intervención de las autoridades judiciales españolas para garantizar la privacidad de la ex primera dama, debía realizarse este martes, pero fue postergada. Una vez que se realice, los datos extraídos serán enviados a Argentina mediante valija diplomática para su análisis.

En paralelo, la fiscalía argentina ha dado un golpe a la defensa de Fernández, dejando sin efecto los testimonios propuestos por su abogada, Silvina Irene Carreira. Estas declaraciones, entregadas en sobre cerrado y sin identificar a los testigos, fueron cuestionadas por la abogada de Yañez, Mariana Gallego, quien alegó que se violó la confidencialidad del proceso.

En particular, se puso en duda el testimonio de la ex ama de llaves de Olivos, quien debería haber declarado con el consentimiento de Yañez. Ante esta situación, se abrió una investigación para determinar la legalidad de los documentos presentados y se citó al escribano que certificó las actas, quien defendió la validez del proceso, asegurando que no se presionó a ningún testigo.

Además, la fiscalía ha reservado un informe médico presentado por la querella que detalla el impacto de las discusiones entre Yañez y Fernández en la salud de la ex primera dama, lo que será crucial en la evaluación de la causa.