En Ahora Caigo (El Trece), el humor de Darío Barassi es la estrella constante con su particular estilo de conducción. Pero a veces, los verdaderos protagonistas son los participantes, con historias que superan cualquier libreto.

Esta semana, el conductor quedó totalmente descolocado cuando uno de ellos decidió usar el programa como escenario para confesar una doble vida sentimental: estaba casado y su amante fue quien lo inscribió en el certamen.

Todo empezó con el tono habitual del ciclo, entre pregunta y pregunta. El participante en cuestión, Lucho, se presentó dispuesto a darlo todo. Barassi, fiel a su estilo, aprovechó para conocerlo un poco más: “¿Estás en pareja o algo de eso?”, lanzó. Lucho respondió con naturalidad inquietante: “Sí, estoy de novio. Me anotó ella para venir acá”.

Todo parecía dentro de lo esperable, hasta que llegó el giro. Darío quiso saber si la novia estaba presente. La respuesta de Lucho desató el caos: “No, no vino mi novia. Se está enterando mi señora ahora, pero bueno, ¡un beso a Marta le mando!”. La risa del estudio se mezcló con una incomodidad palpable. El conductor, desconcertado, preguntó: “¡Me perdí! ¿De qué se está enterando?”.

Y entonces llegó el baldazo: “De que tengo novia y que estoy casado”, respondió Lucho, sin filtro. Barassi, ya entre incómodo y divertido, repreguntó: “¿Estás casado, Lucho?”. “Sí, con Marta. Le mando un beso. Pero bueno, se acaba de enterar de que tengo novia y que me anotó ella”, insistió el participante. “¡¿Por qué elegiste mi programa para mandarte semejante cag…?!”, gritó Darío, incrédulo. “No me quedó otra. Lo tenía que confesar”, admitió Lucho, sin inmutarse.

El conductor no se contuvo: “Si esto es verdad, te quiero cag… a piñas. No me gusta lo que estás haciendo, pero lo voy a tomar como que es mentira”, lanzó con el gesto torcido y su habitual tono de humor ácido. Según contó el participante, lleva 15 años casado con Marta y 5 de relación con Daniela, su actual novia.