Silvina Luna salió de terapia intensiva hace una semana, pero continúa internada en el Hospital Italiano. Este fin de semana, la modelo recibió la visita de Ximena Capristo que se mostró conmovida y feliz por la recuperación de su amiga y no ocultó su furia con Aníbal Lotocki.

En diálogo con el móvil de Intrusos (América), Capristo aseguró: “La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Muy tristes. Teníamos la esperanza de que las cosas salieran bien y surgió este milagro de recuperación. Digo milagro porque ella estuvo muy grave”.

Acto seguido, señaló que en este tiempo prefirió llamarse a silencio porque es un tema que la toca muy de cerca y le duele. “Me llamaron de muchos lados, pero yo no soy nadie para dar un parte médico. Si se encarga el Hospital Italiano, el hermano que está todo el tiempo a su lado y también un grupo muy íntimo de amigas, con quienes estamos todo el tiempo en contacto”, sostuvo.

Respecto al encuentro con la rosarina, expresó: “Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal. Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Tenemos la fe de que va a salir adelante y va a estar bien. Es el tiempo. Ella estuvo muy grave”.

A corazón abierto, lamentó el hecho de que Silvina atraviese problemas de salud desde que se puso en manos de Lotocki. “Me da mucha bronca porque es una mina buena, de fierro, una luchadora. Tiene tantas cosas a favor y que le haya pasado esto”, dijo. Y concluyó: “(A Lotocki) lo quiero matar… Me parece que tiene que estar preso y confió en la Justicia de que en algún momento eso suceda”.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna estuvo un mes internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Hace una semana, la modelo fue traslada a una habitación común. A pesar de que continuará con los mismos cuidados, los médicos decidieron cambiarla de habitación para motivarla a que continúe con su recuperación.

“Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, aseguró Ángel de Brito cuando dio la primicia al aire de LAM (América). Y agregó: “Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente”.

En ese sentido, el conductor explicó que se trató de un procedimiento habitual en este tipo de casos. “Como Silvina tuvo ciertas mejorías, como está consciente y activa. Decidieron hacer esto: cambiarla a una habitación común”, precisó.

De Brito también informó que a Silvina le encontraron agua en los pulmones, pero que se trata de un problema que parece estar bajo control con el tratamiento. “Empezó a incorporarse, a ponerse de pie, a partir del trabajo con los kinesiólogos. Todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante. No aguanta los dolores, por eso recibe tanta medicación. También están tratando de que se alimente bien y sigue con las meditaciones a full”, enumeró.