Una fuerte explosión de una fábrica conmocionó este viernes la localidad de Bucksnort, en Tennessee, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que hay varios muertos, aunque no dieron a conocer la cifra exacta. A su vez, al menos 19 trabajadores están desaparecidos.

El estallido de la fábrica de explosivos Accurate Energetic Systems fue tan potente que se escuchó a casi 50 kilómetros a la redonda.

Bomberos, policías y equipos de rescate se desplegaron de inmediato en la zona para controlar la emergencia y buscar sobrevivientes, al mismo tiempo que ordenaron a los vecinos a mantenerse alejados del lugar por seguridad.

“En este momento, tenemos a varias personas muertas y desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación”, informó el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. “Es la escena más devastadora que vi en toda mi carrera. No hay nada para describir, no quedó nada de nada”, sostuvo.

Las imágenes aéreas divulgadas por medios locales muestran un panorama desolador: escombros, humo denso y vehículos destruidos en los alrededores de la planta.

La Oficina del Sheriff comunicó a través de Facebook que los servicios de emergencia trabajaban para abordar la situación y mantener la seguridad en la zona, mientras se evalúa el riesgo de nuevas explosiones menores.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, produce distintos tipos de explosivos de alto poder y materiales especializados para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de suministrar productos al sector industrial del país.

No es la primera vez que la empresa enfrenta un accidente de este tipo: en abril de 2014, una explosión en la planta dejó un muerto y cuatro heridos.

La oficina del alcalde del condado de Hickman informó que, hasta el momento, no puede confirmar la causa de la explosión ni el número exacto de fallecidos. Sin embargo, la magnitud del estallido y la destrucción que dejó a su paso generan preocupación sobre el alcance real del desastre.