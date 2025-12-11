El hombre tenía antecedentes por violencia y había provocado disturbios en distintos comercios del barrio.

Un limpiavidrios se agarró a piñas con otro hombre en la calle, destrozó un patrullero y lo detuvieron en la ciudad de Córdoba.

La brutal pelea ocurrió este miércoles por la tarde en la esquina de Ambrosio Olmos y Obispo Trejo y quedó grabada por una cámara de seguridad.

En la imagen se ve cómo el limpiavidrios —vestido con un pantalón rojo y una remera gris— comienza a medirse con un hombre vestido de jean y remera negro.

La Policía de Córdoba advirtió la situación a través de las cámaras de seguridad, pero lejos de apaciguar el enfrentamiento, fue víctima de una reacción agresiva por parte del limpiavidrios.

🚨 Detienen a un limpiavidrios tras protagonizar una pelea callejera y romper un patrullero



👉 Desde la Policía confirmaron que ya había sido detenido en otras oportunidades por disturbios y daños en comercios cercanos.https://t.co/udZAUzurSs pic.twitter.com/qzUVUqswM7 — Marca Informativa Córdoba (@CbaMarca) December 11, 2025

Cuando los efectivos policiales intentaron detener al hombre, este destrozó el parabrisas trasero de uno de los patrulleros.

Finalmente, luego de unos minutos donde el hombre se resistió a ser detenido, los policías lograron esposarlo y meterlo en otro patrullero.

Según informó el medio local, el limpiavidrios ya contaba con un historial policial importante en la zona.

Hace algunos meses, el agresor había sido trasladado a la comisaría por provocar disturbios en comercios del barrio.

Tras este episodio, el limpiavidrios fue trasladado a una comisaría de la capital cordobesa y quedó a disposición de la Justicia.