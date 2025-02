Un fuerte intercambio verbal marcó el inicio del debate por el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, dejando en evidencia las tensiones políticas entre los bloques.

El incidente ocurrió cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió dar por finalizado el tramo del debate durante el cual los bloques pueden plantear cuestiones de privilegio -temas externos a la agenda de la sesión- y provocó el enojo del líder de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez.

El conflicto comenzó luego de que Martínez aceptara una interrupción y le concediera la palabra al diputado de izquierda Nicolás del Caño. Cuando el legislador peronista intentó retomar su discurso, Menem rechazar la posibilidad y promover el inicio de la discusión del proyecto de Ficha Limpia. Esta decisión provocó una reacción inmediata de los integrantes del bloque de UP, quienes reclamaron que se le devolviera la palabra a Martínez.

En medio de los reclamos, Martínez expresó su descontento con un insulto dirigido a Menem del que fue testigo Infobae aunque no fue captado por los micrófonos de la transmisión oficial: “Sos un pelotudo”.

Martínez, visiblemente molesto, se acercó al estrado de la presidencia para confrontar directamente a Menem. En ese momento, el diputado santafesino lanzó otra frase ofensiva: “Te pedí bien la palabra, sos un forro”. La situación escaló aún más cuando Menem respondió, lo que llevó a Martínez a replicar con una frase que evocó un conocido episodio del fútbol argentino: “Donde sea, te espero en Segurola y Habana”, en referencia a una célebre frase de Diego Maradona a Julio César Toresani cuando lo invitó a pelear después de un partido de fútbol entre Boca y Colón de Santa Fe.

El cruce entre ambos legisladores no solo interrumpió el desarrollo de la sesión, sino que también puso de manifiesto las dificultades para mantener el orden y el respeto en el recinto. Los reclamos de los diputados oficialistas se centraron en la necesidad de respetar el reglamento interno de la Cámara, mientras que la actitud de Menem fue interpretada como una provocación por parte del bloque de UP. Tanto es así que el cruce siguió ya que Martínez, en su rol de presidente del bloque, volvió a pedir la palabra y reclamar la posibilidad de expresar su cuestión de privilegio. Menem, volvió a cortarle la palabra al diputado santafesino.

Este episodio se suma a una serie de tensiones que han caracterizado las sesiones recientes en el Congreso, donde los debates sobre proyectos de alto impacto suelen derivar en enfrentamientos verbales y acusaciones cruzadas. La discusión sobre Ficha Limpia, en particular, ha sido un punto de fricción entre oficialismo y oposición, con posturas enfrentadas sobre los alcances y las implicancias de la iniciativa.

Boca Juniors y Colón se enfrentaban en la Bombonera el 7 de octubre del 1995 en lo que significaba la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol después de cumplir 15 meses de inactividad, producto de la suspensión que le había impuesto la FIFA por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

El Xeneize igualaba 0-0 durante el primer tiempo cuando una jugada por derecha se llevó las miradas. Una dura patada de Claudio “El Pájaro” Caniggia sobre Dante Unali desató la bronca de los jugadores visitantes que rápidamente se fueron encima de Francisco Lamolina.

Uno de ellos fue “El Huevo” Toresani, que sin importarle la amarilla que tenía encima también se le abalanzó. En escena apareció Maradona, que rápidamente se fue sobre él y comenzó a discutirle, para posteriormente ir a reprocharle algo al árbitro.

La acción finalizó con varias amonestaciones. En primer lugar una amarilla para “El Pájaro”, y después, por protestar, una para el “Diez” y otra para el jugador de Colón, que terminó siendo expulsado por doble tarjeta.

“A mí me echó Maradona”, aseguró Toresani en una rueda de prensa posterior al partido. “Y lo que diga cuando escuche esto no me importa un carajo. Quisiera tenerlo en frente a ver si me dice las cosas como me dijo que después del partido me iba a agarrar. Esta bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa", agregó.

“A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso”, le respondió Maradona. “No tengo ningún problema en que me venga a buscar porque estoy cansado de estos ‘de pico’, que de la boca para afuera son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara (…) A Toresani, Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura treinta segundos", le advirtió

Maradona invita a pelear a Toresani a "Segurola y Habana"

La dirección corresponde al departamento de Devoto en el que Maradona vivió durante varios años junto a su familia. Actualmente, esa esquina es epicentro de homenajes al campeón del mundo, fallecido en 2020.