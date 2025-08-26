Ocurrió en Puerto Madero y fue detenido por resistencia a la autoridad e internado en el Hospital Borda. Había sido declarado en rebeldía por un tribunal de Quilmes.

Las imágenes que encabezan esta nota muestran a un policía de la Ciudad con las muletas de un vendedor ambulante al que le falta una pierna. “Dame las muletas, dame las muletas”, le reclamó insistentemente el hombre de 32 años, mientras intentaba acercarse al agente, hasta que el uniformado lo empujó y cayó al piso.

Las fuentes del caso dijeron que el policía involucrado resultó herido al ser golpeado por las muletas y que el vendedor ambulante, identificado como N.D.S., fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad y derivado al hospital Borda, donde quedó internado en el marco de la causa en la que interviene la UFLA Este, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez.

Según la versión oficial, la Policía de la Ciudad fue desplazada a la altura de Gorriti al 900, en Puerto Madero, por un llamado que alertaba que un hombre había agredido a un agente.

Al llegar el móvil de la Comisaría Vecina 1E, los agentes se entrevistaron con el oficial que protagoniza el video, egresado de la última promoción. Les dijo a sus colegas que el vendedor ambulante “se encontraba promoviendo disturbios y molestando a ocasionales transeúntes”.

En ese contexto, siempre según el relato del oficial involucrado, el vendedor ambulante "se ofuscó" cuando la Policía lo quiso identificar y "lo agredió con las muletas".

En ese contexto, siempre según el relato del oficial involucrado, el vendedor ambulante “se ofuscó” cuando la Policía lo quiso identificar y “lo agredió con las muletas”.

“Observando, posteriormente, el oficial que las muletas del imputado tenían púas metálicas colocadas intencionalmente para agredir”, explicaron y esbozaron una razón por la cual pudo habérselas sacado. Además, aportaron las fotos de las muletas y que también ilustran esta nota.

Cuando lo pudieron identificar, resultó que el vendedor ambulante estaba declarado en rebeldía en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 del Departamento Judicial de Quilmes.

Fuentes oficiales dijeron que los policías se comunicaron con el juez Pablo Pérez Marcote, de ese TOC N°4 de Quilmes, pero el magistrado les avisó que no necesitaba que lo arresten, sino que se le notifique que debe presentarse en el juzgado a fin de regularizar su situación.

Luego, los policías se comunicaron con la UFLA Este porteña en el marco de la agresión al policía y a los disturbios, desde donde se dispuso la detención del imputado, pero que, sobre todo, el hombre sea observado por el médico legista. Y así fue.

“Una vez examinado, el médico determinó que el hombre es peligroso para sí y para terceros”, confirmaron a este medio. Así, el vendedor ambulante quedó internado en el Hospital Borda.

En la alcaidía 9Bis

La noticia se conoció este lunes, mientras en la Alcaidía 9Bis este lunes por la tarde se produjo una protesta de presos.

Según se informó oficialmente, en esa alcaidía “hay 45 reclusos por diversos delitos” y destacaron que “no hubo fugas” y “que la situación se controló al poco tiempo”.

Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad porteño, alegó sobre el caso: “Hubo un grupo de presos que estaba violentando las rejas, se activó el protocolo habitual de cierre y se convocó al personal que se encarga de solucionar estos problemas”.

Y contó que el SAME trasladó al personal de policía por precaución, “por el uso de un agresivo químico que se utiliza para poder ingresar a las celdas”.