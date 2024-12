La primera semana de "Gran Hermano 2025" ha estado llena de polémicas y emociones. Mientras van surgiendo los primeros romances en el reality de Telefe, también aparecen los primeros roces. En las horas previas a la primera gala de eliminación de la temporada, Claudio y Santiago se cruzaron a los gritos y terminaron haciendo llorar a Petrona.

¡SE PUDRIÓ TODO!

Claudio y Santiago tuvieron un fuerte cruce.

Petrona terminó llorando por los gritos.

La tensión entre los dos jugadores está presente desde que Santiago, como líder, bajó de la placa de nominados a Luciana y la reemplazó con Claudio. El movimiento del participante de "Gran Hermano" no le gustó nada a Claudio, y los dos terminaron a los gritos en la cena del domingo.

Durante una cena grupal antes de la visita de Susana Giménez a la casa, las tensiones terminaron saliendo a la luz. Claudio cruzó a Santiago y elevó el tono de la discusión. "No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo", gritó. Santiago intentó mantener la calma, pero las palabras de Claudio solo lo enojaron más.

La discusión terminó afectando a Petrona, quien no pudo contener las lágrimas al presenciar la escena. "No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta… Hacelo en tu casa, acá no", expresó la tucumana. La tensión en la casa de "Gran Hermano 2025" sigue en aumento, y todo indica que la primera gala de eliminación será muy emocionante.