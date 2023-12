Martín Salwe quedó en el medio de la crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y protagonizó un tenso cruce con Coti Romero en el Bailando 2023 (El Trece) quien lo acusó de misógino y homofóbico. El locutor no se quedó atrás y la amenazó con llevarla a juicio por mentiras en su contra, la pelea habría comenzado por dichos de Martín sobre la ex hermanita en una cafetería, y en distintos programas.

Qué pasó entre Martín Salwe y Coti Romero

Luego, se cruzó con la pareja de Marcelo, donde la modelo peruana le dejó en claro que no utilice su nombre para nada y menos para hacer previas. “Quería decirle a Martín, porque la otra vez salió a decir que yo inventé un romance y que no sé hacer otra cosa que polémica... cuando Milett acaba de decir que inventaste un montón de cosas y también tu romance, pero en eso ni me meto porque sé que ustedes están bien, pero no salgas a decir cosas mías”, le exigió Romero al locutor que la intentaba escuchar atentamente.

No obstante, Coti le hizo saber a Martín que: “Ayer estuviste en la cafetería diciendo: ‘está va a caer’, mi amiga estaba ahí y te escuchó, querés una previa a costa mía y no te voy a dar ese privilegio”. “Bueno, te mando un beso. Pero como hablaste tanto ¿Con qué me quedo?”, le respondió irónicamente. “Con tus inventos”, lanzó Romero, picante. “Porque pasaste de Nenu, tu amiga, ‘va a caer’, previa. Tiraste muchos conceptos. Dame un graph”, enumeró el locutor..

Asimismo, ambos señalaron que tenían los abogados a la orden del día para llevar esta pelea a juicio. Marcelo Tinelli quiso mediar: “No van a llegar a abogados por esto”. “No, olvidate", lo tranquilizo Martín al conductor del Bailando 2023 (El Trece) para luego volver a dirigirse a la joven que estaba en la cabina del streaming: “Yo lo que te digo de corazón y calculo que cualquier otra persona también te va a dar este consejo, pensá antes las cosas”. “Yo no necesito tus consejos porque voy a terminar presa con todo lo que haces”, disparó la rubia.

Sin ir más lejos, la discusión entre Coti Romero y Martin Salwe quedó en palabra pero este último le advirtió: “Mi consejo que te doy y espero que lo tomes porque alguien más te lo va a decir. Lo que estás haciendo ahora es un error, porque como comunicadora en un medio público tenés que tener más conciencia con las palabras porque lo que hiciste recién es una injuria. Es un perjurio. Entonces, tenés que tener más responsabilidad con las palabras. Vos no podes decir cualquier cosa porque por eso a vos te pueden demandar”.