El Gran Rex vibró con energía y nostalgia cuando los protagonistas de los icónicos éxitos de Cris Morena se reunieron en el escenario, ofreciendo un espectáculo lleno de recuerdos que el público recibió con gran entusiasmo. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración enteramente emotiva se vio ensombrecido por un tenso momento entre Eugenia "la China" Suárez y la productora Cris Morena, en relación a una anécdota que involucraba a Suárez y su antiguo compañero en los Teen Angels, Nicolás Riera.

Este momento de Cris Morena diciendo que la China y Nico Riera discutían pero estaban muy enamorados.



La cara de la China Suarez 🤣🤣🤣🤣#CrisMorenaDay pic.twitter.com/dHfUhgyc3x — WONDER ARAN RHAENYRA #TEAMBLACK 🖤🐉 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) August 29, 2024

Durante un panel especial dedicado a Casi Ángeles, Lali Espósito y Peter Lanzani compartieron recuerdos de su tiempo fuera de cámaras. La conductora del evento, Nati Jota, preguntó a la China Suárez sobre sus romances dentro de la serie. Sin querer, Suárez reveló que Nicolás Riera, su exnovio tanto en la serie como en la vida real, estaba presente en el evento. Esta declaración provocó una inmediata reacción de Cris Morena, quien, visiblemente molesta, exclamó: “¡Ay China! ¡China! ¡No podemos spoilear cosas!” mientras Riera aparecía para unirse al panel.

A pesar del desliz de Suárez, la conversación continuó y los protagonistas recordaron con cariño sus experiencias durante las grabaciones de Casi Ángeles, incluidas las giras y los shows. No obstante, la atmósfera seguía cargada de tensión. Cris Morena decidió revivir un episodio del pasado que Suárez claramente prefería olvidar, mencionando: “Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Esta afirmación causó un visible malestar en Suárez, quien intentó restarle importancia al comentario diciendo: “No, bueno, es que era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos”.

🗣️ Yanina Latorre sobre el "chispazo" entre la 'China' Suárez y Cris Morena: "La 'China' va de zen, pero dicen que es tremenda"



🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre

👉 Seguilo en vivo https://t.co/xAyXHxulXs https://t.co/At7iZDkdYT pic.twitter.com/WyGhBDkaD7 — El Observador 107.9 (@Observador1079) August 29, 2024

El intento de Suárez de suavizar la situación con un tono irónico no logró disipar la incomodidad. La cantante comentó con ironía: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. La tensión se hizo evidente entre los presentes. Gimena Accardi trató de aligerar el ambiente con una broma, diciendo: “Cero grito, Cris. No, no grita nada”, mientras Peter y Rocío Igarzábal compartían anécdotas sobre los momentos en que Morena se encolerizaba durante los ensayos teatrales.

Para contextualizar, la relación entre la China Suárez y Nicolás Riera fue intensa tanto en pantalla como fuera de ella, desde 2007 hasta 2010. En ese tiempo, Cris Morena mantenía una política estricta de privacidad sobre la vida personal y amorosa de sus actores, lo que sumaba presión a los jóvenes talentos. El final de Casi Ángeles no solo significó el fin de la relación entre Suárez y Riera, sino que también dejó secuelas en la relación profesional entre Suárez y Morena. Tras la serie, Suárez comenzó una relación con Nacho Viale y tomó un nuevo rumbo en su carrera, lo que llevó a Igarzábal a ocupar su lugar en la banda Teen Angels, generando un malestar que ocasionalmente resurgen.