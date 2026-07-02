En una comparecencia difundida por la televisión estatal, Jorge Rodríguez señaló que los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda entre los escombros

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el balance oficial de los terremotos registrados hace una semana en el norte del país ascendió a 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Las nuevas cifras representan un incremento respecto del informe presentado el martes, cuando el régimen interino reportó 1.943 muertos y 10.571 heridos. En cambio, el número de damnificados disminuyó frente al balance anterior, que superaba las 15.000 personas sin hogar.

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Durante la presentación del balance, Rodríguez indicó que la actividad sísmica posterior al terremoto también continúa bajo seguimiento. Según precisó, desde el 24 de junio se contabilizaron 782 réplicas, aunque aseguró que la evolución de esos movimientos es favorable.

“Es importante que así como ayer informamos que habían disminuido la intensidad de esas réplicas, debemos informarles que hoy continúa ese proceso y hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplicas. Eso quiere decir que el curso natural de este proceso pareciera conducir a que va disminuyendo la magnitud de esas réplicas”, afirmó.

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▪️Después de 122 horas, los rescatistas lograron sacar con vida a Carlos Miguel Colmenares, de 12 años.#VenezuelaNoEstáSola pic.twitter.com/nA6qwGLBSd — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) July 1, 2026

Pese a esa evolución, las tareas de rescate siguen desplegadas en las localidades más golpeadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde el colapso de edificios dejó cientos de personas atrapadas bajo los escombros. Equipos venezolanos trabajan junto a especialistas enviados por decenas de países, apoyados por perros de búsqueda y maquinaria especializada.

El sistema de salud continúa respondiendo a una demanda extraordinaria. De acuerdo con el balance oficial, 17.026 pacientes fueron atendidos desde el inicio de la emergencia en hospitales, centros de triaje y puestos sanitarios instalados en las zonas afectadas. De ese total, 4.565 personas requirieron hospitalización, mientras que 13.942 ya fueron dadas de alta tras evolucionar favorablemente.

Para atender a quienes perdieron sus viviendas, el chavismo mantiene habilitados 25 campamentos temporales. Trece funcionan en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y otro en Yaracuy. En esos espacios se brinda alojamiento, alimentación y atención médica a miles de personas que aún no pueden regresar a sus hogares.

El régimen chavista informó además que 81.589 familias recibieron asistencia humanitaria desde el comienzo de la emergencia. Como parte de ese operativo se distribuyeron 8.893.000 kilogramos de alimentos y 27.714 bolsas de comida, además de otros insumos destinados a cubrir las necesidades básicas de la población afectada.

La respuesta también se sostiene con el apoyo internacional. Según el informe oficial, Venezuela recibió hasta el momento 707.063 toneladas de ayuda humanitaria, enviadas por gobiernos y organismos internacionales para fortalecer la atención sanitaria, las tareas de rescate y la asistencia a los damnificados.

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Durante su intervención, Rodríguez dirigió además un mensaje al personal de salud, bomberos y miembros de los cuerpos de seguridad cuyas viviendas resultaron destruidas o sufrieron daños por los terremotos. “Inscríbanse en el Sistema Patria para que podamos llevarlos de inmediato a hoteles en Caracas hasta resolver definitivamente el tema de la vivienda”, señaló.

Rodríguez reiteró asimismo el llamado a la población para evitar trasladarse por cuenta propia hacia La Guaira con donaciones, a fin de no obstaculizar el trabajo de los equipos de rescate y de los convoyes humanitarios que operan en la zona.

Mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes, organismos internacionales también avanzan en la evaluación de los daños materiales.

Una estimación preliminar elaborada mediante herramientas satelitales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que las pérdidas en viviendas, infraestructura y activos económicos ascienden a unos 6.700 millones de dólares. Sin embargo, la prioridad sigue siendo la atención de los miles de afectados por una de las mayores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.