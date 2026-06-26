Al menos 17 países envían equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos

Llega a Venezuela alto mando militar de EE.UU. para "supervisar" el apoyo a tareas de rescate



La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 920 muertos y 3360 heridos, informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 920 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.



TERREMOTO VENEZUELA 🇻🇪 Definitivamente en esta zona de la Guaira nunca se debió construir !

Terreno arenoso que facilitó a que prácticamente se cayeran todos los edificios !



Y ojo que en Chile 🇨🇱 hay varios lugares con construcciones en zonas similares pic.twitter.com/fcfxnFs71E — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

OMS recuerda que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para

Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.

🇻🇪 El terremoto en Venezuela deja ya 589 muertos y 2.980 heridos. pic.twitter.com/YsNMXq5pJp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

"Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso", agregó. (efe, oms)

