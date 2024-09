Una escena de terror ocurrió la mañana del jueves en un colegio del partido de Tres de Febrero, donde un delincuente ingresó al establecimiento en pleno horario escolar para esconderse de la policía tras haber robado en una casa vecina. El hecho lo había cometido junto a otros delincuentes. Por el episodio hay tres detenidos y un prófugo.

Todo ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando cuatro ladrones ingresaron a robar a una vivienda del barrio de Caseros. Luego de concretar el ilícito, el grupo completo huyó por los techos linderos. Entre ellos el de la escuela N°9, en la cual los alumnos se encontraban teniendo clase.

El episodio fue descubierto por los propios vecinos, quienes dieron aviso a la policía. En consecuencia, comenzó una intensa persecución de los agentes que intentaron detenerlos. En este contexto fue que uno de los sospechosos ingresó al establecimiento educativo a fin de esconderse, causando terror entre los alumnos y profesores que estaban dentro.

El hombre fue detenido, mientras los menores dentro del colegio fueron evacuados a una plaza alejada del lugar por razones de seguridad. También arrestaron a otros dos de sus compañeros que se habían resguardado en calles aledañas, quienes fueron encontrados en el marco del mismo operativo policial.

El procedimiento se desarrolló principalmente en intersección de las calles Mariano Moreno y Tupiza, donde arribaron cerca de ocho patrulleros en horas del mediodía. La manzana aún está cortada mientras buscan al cuarto involucrado, que aún está prófugo, según indicaron fuentes policiales a Infobae. “No hubo disparos en el operativo”, especificaron al respecto.

La principal sospecha es que el ladrón se encuentra en una de las casas de la zona. En este sentido, los agentes se mueven por el barrio a partir de las pistas otorgadas por los propios vecinos, que siguieron sus pasos. Los efectivos armados están realizando una inspección casa por casa en la zona para verificar que no esté dentro, al tiempo que los dueños de los hogares están en las veredas, preocupados por la situación.

Su miedo se debe a la posibilidad de que el prófugo ingrese a sus domicilios, tal como ocurrió con los otros dos ya aprehendidos. Según indicaron fuentes policiales, uno de los delincuentes que participó del robo y la fuga fue atrapado por uno de los vecinos que vio cómo se escapaba, mientras que otro estaba escondido en la casa de una vecina, a la vuelta de donde sucedió el ilícito.

La escena en Caseros es de terror e incertidumbre. Las calles de la zona están rodeadas por policías, que creen que el ladrón se encuentra en la manzana, y madres con sus niños aguardan a que finalice el operativo en las veredas cercanas.

“Tenemos miedo, todos los días pasa algo distinto. No se puede salir”, dijo una vecina que llevaba a su hija en sus brazos. Ambas fueron evacuadas de su casa por los efectivos policiales a causa del operativo.

Y agregó: “Todo fue hoy a la mañana. Salí a comprar y me dijeron que me meta para adentro y que me resguarde. Los chicos preguntan qué pasa y hay que decirles la verdad. Yo en mi casa tengo alambre de púas porque ya me entraron a robar, pero no me da tranquilidad porque se la rebuscan para entrar igual”.