Nigeria vivió un nuevo caso de violencia cuando al menos 25 estudiantes de un internado femenino fueron secuestradas por un grupo armado durante la madrugada. Aun no fueron encontradas y se desconoce su paradero. El episodio mantiene en vilo al país africano y se agrega a una larga lista de incidentes similares que han ocurrido a lo largo de un año donde parece que la paz nunca termina de llegar.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 a.m. en la Government Girls Comprehensive Secondary School de la localidad de Maga, en el área Danko-Wasagu. Según la policía, un grupo de hombres armados irrumpió en el predio, se enfrentó con un equipo táctico de seguridad y logró escalar la valla para acceder a los dormitorios de las alumnas. Durante la irrupción, el vicedirector del colegio, Hassan Makuku, fue muerto al intentar frenar a los atacantes. Además, un guardia resultó herido mientras trataba de resistir.

Las fuerzas de seguridad de Nigeria —incluyendo la policía, el ejército y grupos de vigilantes locales— ya fueron desplegadas para rastrear a los delincuentes y rescatar a las alumnas secuestradas. Los operativos se centran en posibles rutas de escape hacia bosques cercanos, donde podrían haberse dirigido los secuestradores.

Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó la autoría del atentado. Sin embargo, el secuestro ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el norte del país, donde bandas armadas conocidas como “bandidos” llevan años utilizando el rapto como método para exigir rescates.

El ataque rememora uno de los episodios más mediáticos de Nigeria: en 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 276 jóvenes de la escuela de Chibok, lo que generó una gran repercusión internacional.

Las familias de las víctimas, vecinos y autoridades locales se encuentran consternados por el suceso. Se multiplican las voces que exigen una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno para garantizar el regreso seguro de las niñas y sancionar a los responsables.