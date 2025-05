Luego de disfrutar unas vacaciones familiares, Thiago Medina sorprendió a sus seguidores con una emotiva confesión: se separó de Daniela Celis, madre de sus hijas Laia y Aimé.

Visiblemente afectado, el ex Gran Hermano publicó un video en el que expresó su deseo de ser transparente con sus seguidores y evitar rumores.

"Les vengo a contar antes de que se enteren por terceros. Dani y yo no estamos más juntos. No estábamos bien y decidimos darnos un tiempo", explicó con sinceridad. Además, reveló que ya dejó la casa que compartían: "Me mudé a 15 cuadras de donde están mis hijas para poder verlas siempre. Estamos bien, porque antes que pareja, somos padres".

La noticia generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de aliento y respeto por su sinceridad.