Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales su primer día de entrenamiento físico. A poco de su separación de Daniela Celis, el ex Gran Hermano comenzó una nueva etapa de cambios que incluye rutina de ejercicios, incursión en la música y la posibilidad de abrir un perfil en una plataforma para adultos.

“Día uno de entrenamiento”, escribió junto a varios emojis que reflejaban el esfuerzo y el agotamiento de la actividad. En otra publicación, Thiago reveló su objetivo de entrenar cinco veces por semana y celebró haber cumplido con la primera jornada: “Ya entrenamos. 1/5”.

Al mismo tiempo, continúa alimentando rumores sobre la creación de contenido erótico. “Tengo con qué”, aseguró días atrás, y dejó entrever que el lanzamiento podría estar cerca: “Estén atentos que en cualquier momento tiro el link”.

Mientras tanto, Daniela Celis también rompió el silencio sobre su presente emocional. La influencer dejó en claro que no está lista para iniciar una nueva relación: “No tengo ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas. Quiero sanar mi cabeza, mi alma y mi mente”.

Consultada por el vínculo con el padre de sus gemelas, afirmó: “Estamos bien, no fue una relación tóxica. Creo que el amor no se termina de un día para el otro. Además, somos padres de dos niñas”. Ante la posibilidad de reconciliación, Daniela fue prudente: “Se lo dejo al tiempo, no podemos estar peleados”.

También respondió a los rumores sobre posibles conflictos económicos entre ambos. “Me molesta lo que se dice. Quizás más adelante hablemos juntos, pero por ahora, eso es todo lo que voy a decir”. Sobre cómo se organizan con la crianza, fue contundente: “No lo vamos a contar todavía. Las nenas están mejor que nunca”.