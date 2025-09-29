Daniela Celis compartió un comunicado y un video para contar que Thiago Medina se despertó y pudo mantener una conversación con él, a dos semanas de su accidente en moto, que lo dejó internado en terapia intensiva.

“Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, contó la influencer.

🚨 Thiago Medina se despertó tras el accidente en moto. Daniela Celis contó que pudieron hablar y que lo primero que preguntó fue por sus hijas. 🙏❤️



👉 “Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia con pronóstico reservado”. pic.twitter.com/4F49MdgvlP — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) September 29, 2025

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, siguió.

Después reveló en un video que estuvo con él y que pudieron hablar: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”.

Puede interesarte

“Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, cerró Daniela Celis.