Luego de la confirmación del embarazo de Daniela Celis, Thiago Medina fue muy criticado ya que nunca salió a hablar al respecto. Sin embargo, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se cansó de las críticas y realizó un contundente descargo.

A través de su cuenta de Twitch (thi4gokm), el exhermanito habló de todo por primera vez y expresó cómo está atravesando la situación de ser padre: "Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente".

Por otro lado, expresó su enojo por las críticas que recibió: "Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien. ¿Por qué no se fijan en la vida de ellos?".

"Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contarle a todos lo que siento", agregó.

Puede interesarte



"Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo. No quiero dar explicaciones", continuó diciendo.

Además, aclaró cómo reaccionó por los rumores de los medios que daban por confirmado el embarazo de la exhermanita: "Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está".

Finalmente, concluyó: "Está re mal que supuestamente no me quería hacer cargo, que estábamos separados. No me cabe porque van a ser mis hijos, yo los voy a cuidar y voy a estar ahí. Imaginate que tuvo que dejar de ir a la clínica con Dani para que la gente no se dé cuenta".





Qué dijo Daniela Celis sobre el embarazo

La exhermanita confirmó que espera sus primeros hijos junto al oriundo de González Catán, El anuncio oficial llegó después de que Pilar Smith y otros medios filtraran la noticia a pesar de que la protagonista deseaba esperar para contarlo por ser un embarazo de riesgo.

Ella confirmó al aire en Fuera de Joda que está embarazada de gemelos: "Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda. No me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se filtró mal... van a ser gemelos". En el video viralizado por @Tronnk_, agregó: "Quería gemelos desde chica. Siempre quise ser madre joven".