El delicado estado de salud de Thiago Medina mantiene en vilo a familiares, amigos y seguidores, las cadenas de oración y los mensajes de apoyo crecen, mientras continúa internado en terapia intensiva y la situación genera conmoción en todo el país. Ya se había comenzado a reconstruir los momentos previos al grave accidente que sufrió el exparticipante de “Gran Hermano” el viernes 12 de septiembre en Moreno, pero recientemente trascendió que el joven habría tenido una fuerte pelea con su expareja Daniela Celis minutos antes.

En el programa “Socios del Espectáculo”, el cronista Walter Leiva aseguró que esa noche la pareja habría tenido una discusión que derivó en que Medina se retirara en moto. “Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, relató el periodista en vivo. Estas palabras aportan un marco a la noche en que el joven, conocido por su paso por el reality de Telefe sufrió múltiples fracturas y lesiones internas, que hoy lo mantienen bajo monitoreo constante del equipo médico del Hospital de Moreno.

Las versiones también señalan que Celis, preocupada por la falta de respuesta de Medina tras la pelea, habría insistido en llamarlo reiteradas veces hasta que un tercero atendió el teléfono y le comunicó del accidente. “Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no le atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, agregó Leiva.

Ante la imposibilidad de desbloquear el celular del joven para contactar a sus familiares, el personal médico se comunicó con Romina Uhrig, ex diputada nacional y compañera del reality de Thiago, quien habría intervenido para notificar a Daniela. “Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie para avisarles”, habrían expresado los médicos en ese momento.

Daniela Celis y Camilota al salir del hospital donde permanece internado Thiago Medina. (Foto: Crónica).

El momento más conmovedor se vivió este lunes cuando Daniela Celis llegó al hospital y se enfrentó a las cámaras visiblemente afectada. “No puedo hablar, por favor”, imploró con lágrimas en los ojos y la mano en el pecho mientras avanzaba rápidamente hacia la entrada del centro de salud. En diálogo fugaz con Walter Leiva de “Puro Show”, Celis expresó: “Yo también quiero saber cómo está...”, dejando en evidencia la angustia e incertidumbre que atraviesa. A su lado estuvo Uhrig, quien explicó: “La acompaño y volvemos”, anticipando que sería ella quien manejaría la comunicación con la prensa para proteger a la madre de las mellizas.

El último parte médico confirmó que Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, pero que su evolución muestra leves señales de mejoría. El joven debió ser sometido a una cirugía para extirparle el bazo y presenta lesiones graves en órganos internos, por lo que el equipo médico sigue de cerca su evolución día a día. Desde que trascendió el accidente, el apoyo del público fue masivo: seguidores, excompañeros de “Gran Hermano” y figuras del espectáculo se sumaron a mensajes de aliento y pedidos de oración, mientras la influencer se mantiene al lado del padre de sus hijas en este difícil momento.

