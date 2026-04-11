Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado. Se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche.

Según el Servicio Metorológico Nacional, la tempertura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 24°. El viento soplará moderado, entre 13.y 22 km/h, predominando del sector norte por la mañana y del norte entre 7 y 12 km/h en la tarde y noche. No habrá ráfagas significativas.

Durante la jornada, el sol se hará presente por momentos, con algunas nubes dispersas y buena visibilidad, especialmente por la mañana.

Pronóstico extendido

El domingo no se esperan lluvias. La mínima será de 16° y máxima de 27°. Se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

Luego, el lunes, la jornada será templada, con mínima de 16° y máxima de 26°. Se esperan chaparrones por la tarde y la noche.

Finalmente, el martes, el clima se mantendrá templado. Con tormentas aisladas durante toda la jornada. Se espera una mínima de 18° y máxima de 25°.