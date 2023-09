Encontrarse con la actual pareja de un ex o con el ex de una actual puede ser el momento más incómodo y que más buscarían evitar muchísimas personas. Pero una familia se volvió viral en las redes sociales por haberse enfrentado a la situación de la mejor manera posible. Pese a estar en el hospital, actual y ex se rieron de la situación.

Andrea Paiva, según publicaron diferentes medios, vivió un encuentro que definitivamente no esperaba. Por una serie de dolencias, dos de los hombres que marcaron su vida terminaron por coincidir, no solo en el mismo hospital, sino en la misma habitación.

“La situación es así –dijo la persona que grabó el video mientras enfocaba a un hombre en una cama–: Matías, marido de Patricia, se infartó el viernes a la tarde”. “Lo trajeron al hospital de Capilla”, contó y explicó que luego de la afección fue operado e internado para transitar su recuperación.

De repente, la cámara pasó a capturar a un segundo hombre en una segunda cama dentro de la misma habitación. “Dos días después, ¿quién llega? Diego”, relató quien filmaba mientras todos contenían las risas y agregó: “Diego también se infartó el lunes. Diego es ex marido de Patricia, que ahora comparte habitación con el nuevo marido de Patricia”.

Mientras tanto, la mujer que quedó en medio de los dos, reía incrédula por lo que estaban viviendo. El hijo del primer matrimonio también se encontraba presente en la habitación. A modo irónico, quien capturó las imágenes anticipó que “en cualquier momento” llegaba Virginia, la madrastra.

Pero Matías y Diego supieron llevar adelante el encuentro y, para demostrar la buena relación, cerraron el video con un apretón de manos. “Tenemos buena onda”, aseguraron.