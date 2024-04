La relación entre las participantes de Gran Hermano 2023, Furia y Cata, ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una sólida amistad y alianza en el juego, se ha visto fracturado luego del regreso de la médica al reality. El enfrentamiento con Alfa fue el punto de quiebre, llevando su amistad al límite.

Furia sobre Catalina: "Tiene 4 kilos de celulitis en cada pierna y el culo caido, yo estoy bien y puedo desfilar en culo tranquila. Me tiene envidia"



Todos tuvimos un "amiga" así no? 💀🚩💀#GranHermanopic.twitter.com/JSACsMBVoP — PoggiBoy ⚡ (@Poggiboy_) April 1, 2024

Durante una conversación en el patio de la casa, las diferencias salieron a la luz y la confrontación entre ellas fue más intensa que nunca.

Catalina expresó su angustia por sentir que Furia no la defendió en su pelea con Alfa, a lo que Juliana respondió que su manera de actuar no cambiaría por nadie, y que si Catalina no quería ser su amiga, estaba en su derecho.

Esta situación dejó a Catalina decepcionada y enojada, sintiendo que Furia la había fallado. En medio de la tensión, una pelea entre otros participantes dividió aún más las aguas, y Catalina optó por no posicionarse al lado de Juliana.

Sin embargo, la situación empeoró cuando Furia realizó comentarios despectivos sobre el cuerpo de Cata en una conversación con otros participantes, lo que generó duras críticas en las redes sociales.

La polémica está servida en Gran Hermano, y la relación entre estas dos participantes parece haber llegado a un punto sin retorno.