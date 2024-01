La rosarina Leda Bergonzi, a la que se le atribuyen poderes de sanación, encabezó este sábado un encuentro religioso en el Templo Votivo de la comuna de Maipú (en la región metropolitana de Santiago de Chile) al que asistieron más de 6 mil personas. Allí y en diálogo con la prensa manifestó que el cáncer tiene su origen en las emociones, apuntando principalmente a la "falta de perdón".

Esta mujer de 44 años que comenzó a realizar reuniones de sanación en la Catedral de Rosario y la Inmaculada Concepción y semanalmente viene llenando los amplios salones del predio ferial de la ex Rural y del Metropolitano, se transformó en un fenómeno religioso y social que ahora cruzó las fronteras del país.

Así, este sábado Leda realizó un encuentro religioso en el Templo Votivo, de Santiago de Chile, luego de que cientos de feligreses durmieron en carpas a las afueras del lugar días antes esperando su llegada.

La "sanadora" rosarina saludó a los presentes y recibió abrazos y besos. “Tenemos que entrar en silencio, porque Cristo va a estar acá en medio nuestro. Tenemos que entrar en una profunda oración y entrega”, dijo.

Antes del encuentro, tuvo un contacto con la prensa chilena. En ese marco, y al ser consultada por el cáncer, realizó unas polémicas declaraciones al asegurar que tiene su origen en las emociones, apuntando principalmente a la "falta de perdón".

“El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón”, manifestó la "sanadora" rosarina.

En este sentido, explicó que su trabajo es llevar a las personas hacia "un camino de sanación interior" que es lo "que tenemos que hacer para llegar al Reino de los Cielos".

De igual forma, afirmó que el cáncer es más que todo "emocional", por lo que se enfoca en intentar sanar el interior de la persona enferma.

"Entonces ir viendo cómo fue mi vida, dónde yo siento que estoy enojado e ir haciendo un trabajo de perdón, casi siempre es con mamá y papá. Es ir descubriendo dónde yo estoy enojado y lo más importante es saber que me puedo sanar y nosotros sabemos que la muerte no es una limitación, es una esperanza", recalcó Bergonzi.

Finalmente, sobre aquellas personas que no creen en ella o en Dios, Leda comentó: “Creo que el que no cree, tiene sus motivos, quizás algo que los hizo enojar, los hizo alejarse de la palabra del Señor pero que busquen la luz, quizás no la quieren buscar en una religión determinada o lugar, pero abrir el corazón y mirar hacia arriba, pedir a Dios, porque muchos necesitamos señales. Busquen la luz, busquen la paz interior y el espíritu santo nos ira marcando el camino”.

Leda tiene agendado en Chile otro encuentro con los feligreses. Será este martes 9 de enero en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, un templo al aire libre ubicado en la comuna de Quinta Normal, en la ciudad de Santiago de Chile.

Respuesta de los académicos

La afirmación de la "sanadora" rosarina acerca del origen del cáncer generó una fuerte polémica en las redes sociales y los medios de Chile, que sondearon opiniones en el mundo académico.

Es por caso la nota que publicó el sitio digital CHV Noticias con Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Universidad Talca, quien salió al cruce de los dichos de Leda Bergonzi: “Está demostrado por la ciencia que el cáncer es un crecimiento anómalo de una célula de nuestro cuerpo que crece descontroladamente” (ver acá).

¿Por qué crece descontroladamente? El experto agregó: “Hay múltiples factores y uno de ellos es porque a nivel genético, a nivel del ADN. Por ejemplo, se producen algunas mutaciones o hay algunas proteínas que producto de radiaciones, o en contacto con algunas sustancias muy peligrosas, se escapan del control normal y empiezan a crecer de manera descontrolada y ahí produce el cáncer".

Por otra parte, el profesor de esta casa de estudios, mencionó que “siempre se aconseja a que todas las personas acudan a su médico se hagan los exámenes respectivos y que finalmente ellos puedan dirigir el mejor tratamiento preciso para lo que ellos han estudiado, y para lo que el cáncer específico es. Porque hay algunos cánceres que necesitan un tratamiento especial, y son los médicos, los llamados a hacerlo así que el mensaje final es que siempre acuda a su médico a realizarse los exámenes respectivos”.