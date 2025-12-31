Más enamorados que nunca
Tini Stoessel despidió el año con un video junto a Rodrigo De Paul
La cantante publicó un carrusel de fotos y videos en el que aparece su novio, el futbolista del Inter Miami.
Martina “Tini” Stoessel despidió el año en sus redes sociales y, entre tantas fotos, enterneció con un video junto a Rodrigo de Paul.
En pleno cierre de 2025, la artista compartió un carrusel de fotos y videos que resumieron su año, mostrando instantes íntimos de su vida profesional y personal, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.
La aparición del futbolista del Inter Miami no pasó inadvertida y reavivó el entusiasmo de los fans de la pareja. Lejos de un registro formal o posado, el clip los muestra relajados, cantando juntos dentro de un auto, en una escena cotidiana que transmite complicidad y cercanía.
El video se destacó dentro de un recorrido visual que incluyó shows, viajes, momentos familiares y escenas detrás de cámara, reflejando un año de crecimiento y consolidación para la cantante.
Junto a las imágenes, la artista acompañó el posteo con un mensaje sincero y profundamente emotivo: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer”.
En esa misma línea, Tini se permitió mostrar su costado más vulnerable y humano: “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”.