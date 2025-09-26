Al menos dos alumnos murieron y otros tres resultaron heridos este jueves tras un ataque a tiros a una escuela del estado de Ceará (noreste de Brasil), según informaciones preliminares divulgadas por fuentes oficiales.

El tiroteo ocurrió en la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, del municipio de Sobral, durante el descanso.

“Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las víctimas en el estacionamiento”, señala el comunicado enviado a EFE por la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará.

De acuerdo con la nota, una cantidad de droga, una balanza de precisión y un paquete fueron incautados a una de las víctimas, que era un adolescente.

La Secretaría informó que se están empleando todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad “para localizar y capturar a los involucrados en las muertes de dos adolescentes, aún no identificados formalmente”.

También confirmó que otras tres víctimas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros de salud locales.

Aunque no fueron apuntados los motivos de los hechos, la Secretaría señaló que ya avanzan las investigaciones sobre el caso y que se están realizando los peritajes pertinentes.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, lamentó los hechos y los calificó de “gravísimos e intolerables” en un mensaje publicado en las redes sociales.