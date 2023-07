Threads presenta un formato similar al de Twitter y por el momento, se encuentra disponible en Android y Apple para ser descargada.

Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, lanzó en las últimas horas una nueva red social llamada Threads, una plataforma con características similares a las de Twitter y que buscará destronarla.

“Vamos allá. Bienvenidos a Threads”, escribió el director general de Meta, Mark Zuckerberg, en su cuenta de la aplicación, dejando en claro que ya está disponible para descargar en Android y Apple.

Threads se presenta como “la aplicación de conversaciones basada en texto de Instagram”, en la descripción de la aplicación.

Cómo funciona Threads

Se descarga a través de la tienda de aplicaciones y se ingresa mediante la misma sesión de Instagram.

En el texto también se pueden incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos.

Los contenidos son muy parecidos a los de Twitter, con un límite máximo de 500 caracteres.

No hay marcas azules ni ninguna restricción como sucedió en los últimos días en Twitter.

Para escribir mensajes, es igual que Twitter. Para aludir a otros basta con poner el nombre de éstos precedido de la @.

Se pueden colgar fotos y vídeos, incluso pasándolos directamente Instagram. Pero todos aparecen como en Twitter; en Threads no hay Reels.

Tampoco hay mensajes directos, como en la mayoría de las demás redes sociales, ni hashtags o etiquetas con el símbolo # como en Twitter e Instagram. Threads no informa, así, de ‘trending topics’, al igual que no muestra el número de visualizaciones de cada mensaje.

No tiene publicidad, aunque es de suponer que eso desaparecerá a medida que la plataforma se vaya consolidando. Threads permite restringir, bloquear y denunciar a usuarios.

Si se bloquea a alguien en Threds, también en Instagram.

Qué dijo Mark Zuckerberg luego de lanzar Threads

“Acabamos de alcanzar 5 millones de (usuarios) registrados en las primeras cuatro horas”, publicó el empresario tecnológico, demostrando su ilusión ante la nueva aplicación. Luego, sumó: “Diez millones de inscripciones en siete horas”.

Y reflexionó: “Llevará algún tiempo… Debería ser una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de usuarios”.

Qué celebridades ya usan Threads

A pocas horas de su lanzamiento, entre los usuarios activos se encuentran famosos tales como Shakira, J Balvin, Bizarrap y Jennifer López.

“Well hello Threads”, comentó la cantante colombiana, algo así como “Bueno, hola Hilos” en castellano, mientras que la artista estadounidense escribió: “Hola Threads! What should we thread about first?!”, preguntando sobre qué debería hablar en esta nueva red social.

Por último, el productor argentino le dio la bienvenida a la plataforma con parte de una de sus canciones: “Hola. Endiamantado, siempre volao”.