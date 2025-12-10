A sus 11 meses, Milenka no solo ha traído una alegría renovada a su familia sino que también ha conquistado el corazón de miles de seguidores que Marley y Mirko suman en redes sociales. Para la pequeña, cada día es un nuevo descubrimiento, y sus aventuras ya son compartidas con los fanáticos que siguen la vida diaria del presentador y sus hijos. A poco más de un mes de cumplir su primer año, la bebé acaba de protagonizar un momento inolvidable: el armado del arbolito de Navidad.

En pleno clima de vísperas festivas, Marley subió un video a la cuenta de Instagram de su hijo Mirko donde mostró cómo se vivió la jornada navideña en familia. “¡Llega mi primera Navidad y es todo nuevo para mí!”, adelantó el conductor, que se encargó de relatar en el texto como si le diera voz a la propia beba. “La carta para Papá Noel me va a ayudar mi hermanito Mirko a escribirla!”, agregó, anticipando la complicidad y el cariño que los une.

El clip, musicalizado con clásicos de la temporada, mostró a los dos pequeños disfrutando de cada detalle de la decoración: trineos rojos, una calesita que despierta la curiosidad de Milenka y, sobre todo, el gran momento de poner manos a la obra en el armado del árbol. La bebé observó todo con fascinación, mientras su hermano mayor, experimentado en el arte de la Navidad, fue el encargado de colgar las guirnaldas, distribuir las bolas de colores y elegir los colgantes más simpáticos, que replican caramelos y copos de nieve.

Puede interesarte

Marley, siempre atento, ayudó a que la experiencia sea divertida, segura y emotiva para los niños. Se lo ve acomodando detalles junto a Mirko mientras Milenka, con pequeños gestos, se involucra en cada paso. Cuando finalmente todo estuvo listo, la familia se reunió frente al árbol decorado: Marley, Mirko, Milenka y el inseparable Bailey, la mascota que también forma parte fundamental de este presente. El cuadro familiar se completó con una pila de regalos acomodados en su lugar bajo el árbol, preparados para los festejos que se avecinan.

Con el proceso terminado, Marley tomó la palabra y se mostró agradecido por otro año de vida y la dicha de compartir la primera Navidad con su hija. “Se acerca otra Navidad y acá estamos con Mirko y Milenka. Va a ser la primera Navidad de ella y va a estar buenísimo”, expresó con la emoción de quien vive el calendario a través de los ojos de los más chicos.

La publicación enseguida se llenó de mensajes de cariño y admiración. Los seguidores fueron parte del festejo virtual al dejar palabras como: “Qué divinos son esos hermanitos”, “Se nota que Milenka está súper fascinada”, “Es un amor esta familia”, “Amo que los hermanitos se ayuden entre sí”, “Les quedó hermoso ese arbolito” y “El primer arbolito nunca se olvida”. Los comentarios reflejan no solo la calidez de la familia sino el afecto genuino que generan Marley y sus hijos en cada interacción digital.

Puede interesarte

Vale la pena recordar que Milenka, aún antes de nacer, ya era celebrada por su familia. En la Navidad anterior, Mirko protagonizó otro momento tierno cuando recibió un regalo especial para su futura hermana. “Esto es para mi hermana”, gritó con alegría el niño mientras abría un paquete de donde salió un peluche rosa con forma de gatito, que se convirtió en el primer regalo en la vida de Milenka. El episodio fue acompañado de una carta de Papá Noel leída por Marley: “Querido Mirko, soy Santa Claus. Me puso muy contento que me pidieras un regalo para tu hermana que está por nacer. Sos tan buen hermano que decidí concederte tu máximo deseo. Y le pedí a mis elfos que hagan magia en el nacimiento de Milenka así ella te puede devolver el hermoso gesto que vos tuviste. Si tu papá te deja, Milenka te llevará la Playstation que tanto querías...”, leyó Marley, sellando una complicidad de hermanos que ahora florece día a día.

Mientras las fiestas se aproximan y los momentos familiares se multiplican, Marley sigue eligiendo compartir con sus seguidores los rituales más íntimos y emotivos de la vida cotidiana. En el armado del arbolito, pasado, presente y futuro se mezclan en sonrisas y sorpresas, y la primera Navidad de Milenka quedará grabada como un recuerdo único, no solo en la memoria de la familia sino también en el corazón de todos los que la siguen.