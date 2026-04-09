El universo de los ex Gran Hermano volvió a sacudirse en los últimos días con una historia que mezcla separación, rumores de terceros en discordia y una conexión que crece frente a las cámaras. En el centro de la escena aparecen Daniela Celis, Thiago Medina y un nombre que empezó a resonar con fuerza: Nick Sícaro, señalado como el posible detonante de una nueva etapa en la vida sentimental de la influencer.

Todo comenzó el fin de semana, cuando Thiago sorprendió con una historia de Instagram en la que dejaba entrever que se iba de la casa que compartía con Daniela. La reacción no tardó en llegar: especulaciones, teorías y un sinfín de versiones comenzaron a circular en redes y programas de espectáculos. La pareja que desde hace tiempo mantenía un vínculo atípico, entre el grave accidente de Medina y una dinámica familiar por sus hijas mellizas, volvió a quedar en el centro del debate.

Fue en ese contexto que el nombre de Nick empezó a tomar protagonismo. Su aparición en Telefe Streams junto a Daniela no pasó desapercibida: miradas cómplices, risas compartidas y una química evidente alimentaron las sospechas. Incluso, algunos panelistas se animaron a ir más allá y hablar directamente de un “tercero en discordia”.

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Sin embargo, lejos de alimentar el escándalo, el propio Nick salió a poner paños fríos y dar su versión. “La verdad es que la conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda”, explicó en diálogo con un cronista, marcando desde el inicio un tono calmo y sin estridencias.

El ex participante de Gran Hermano no esquivó la pregunta sobre la relación, pero eligió la cautela: “Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”. Con esas palabras, dejó en claro que, si bien hay interés, no hay una relación formal ni una historia consolidada detrás.

Ante la insistencia sobre una posible cita, Nick se mostró abierto, aunque prudente: “Todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar”. Una declaración que, sin confirmar un romance, tampoco lo descarta.

Uno de los puntos clave que generó mayor ruido fue la coincidencia temporal entre su acercamiento con Daniela y la decisión de Thiago de mudarse. Sobre esto, el joven fue tajante: “No tengo nada que ver. Me enteré de que él se estaba yendo de la casa, pero no sé bien qué pasó. No sabía que convivían ni nada”. De esta manera, buscó despegarse de cualquier responsabilidad en la crisis.

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Mientras tanto, Daniela también dio su versión y aportó claridad sobre la situación con su expareja. Según explicó, la decisión de que Thiago deje la casa ya estaba hablada desde antes y no fue consecuencia directa de ningún tercero. “Él no vivía en casa antes de que pase todo lo que pasó. Siempre tuvo su lugar, su habitación, pero iba a necesitar su espacio”, aseguró.

La influencer también fue sincera sobre su presente emocional: “Hoy en día no estoy abierta al amor. Quiero conocerme a mí misma, crecer con mis hijas y trabajar”. Una frase que parece ir en línea con el discurso de Nick y que refuerza la idea de que, al menos por ahora, no hay un vínculo formal entre ellos.

Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las percepciones muchas veces pesan más que las declaraciones. Y en este caso, la química visible entre Daniela y Nick en pantalla fue suficiente para instalar la versión de un romance incipiente.