Un inesperado cortocircuito tuvo LAM, esta vez entre Yanina Latorre, siempre acostumbrada a las batallas, y Sabrina Rojas. El motivo fue el apodo de Luciano Castro, a quien la actriz llama en cámara “gordo”, incluso después de su separación, lo que la panelista cuestionó.

La respuesta de Sabrina fue en su ciclo de América. “Escuchaban en LAM que decían ‘no coincide lo que dice Luciano y lo que dice Sabrina, claramente ella miente’. ¿Por qué das por sentado que la que miente soy yo y no puede ser el chabón?”, aseveró, en Pasó en América.

“Por qué la mina siempre es una loca y el chabón es un genio. Esas cosas a mí me sacan”, señaló, para lanzar una punzante frase sobre su ex. “Nosotros tuvimos una historia de perfil bajo, pero cuando se dicen esas cosas, yo tendría que explicar tantas cosas que si un día lo hago, me dirían ‘sos una genia’”, lanzó.

Incluso, se dirigió directamente a la panelista. “Le quiero hablar a Yani Latorre que yo no le digo ‘gordo’ en mi intimidad. Yo no volví a decirle así. Nadie sabe cómo le decía en la intimidad, ni Luciano a mí. ‘El Gordo’ le decimos todos, como Paula Chaves o Esteban Lamothe. Todo el mundo le dice así”, marcó.

En el ciclo de Ángel de Brito se hicieron eco de sus declaraciones y la esposa de Diego Latorre no la perdonó. “¿Por qué defiendo pelotudas?”, lanzó, enojada luego de asegurar que siempre había estado de su lado en las idas y vueltas que tuvo con el galán.

💥 Sabrina Rojas le declara la guerra a LAM y Yanina Latorre



La panelista dijo que la conductora habla siempre de su ex, Luciano Castro.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/dKQ2xTFrwg — América TV (@AmericaTV) May 28, 2024

“Todo el tiempo está marcando terreno”, señaló, aludiendo a que llamarlo “gordo” era una forma de la exvedette de demostrar la cercanía con su ex. “Siempre te defendí, todo el mundo dice que es tóxica, menos yo. Sos bastante injusta”, siguió.

“Cuando hablé de intimidad, no hablé de lo que hacían en la cama. La intimidad es todo, es en el living de tu casa y para mí Luciano Castro es Luciano Castro. Gordo le decís vos y no escuché a otra persona decirle así. Por ahí Paula Chaves. Yo creo que ahí vos estás marcando terreno porque cuando le decís ‘El Gordo’, es tu marido”, opinó, mientras iba tomando calor.

“Igual no sé que carajo hablás de mí. Nunca dije que mentías. Nunca te critiqué, te defiendo siempre. Todo el mundo dice que sos tóxica y yo digo que no. Todo el mundo dice que ayudaste a cortar el vínculo con Flor Vigna y yo digo que no, porque te banco y porque sos la madre del pibe. Así que si querés pelear, que alguien te levante y tener este descarguito para tener esta noche pasarlo en el programa pedorro, tomá. Bienvenido sea”, lanzó, filosa.

Y siguió. “Hace una semana donde lo único que hacen es pasar informes de Luciano Castro y vos diciéndole ‘gordo, gordo, gordo’. Decile como quieras, me chupa un huevo. Yo siempre te defiendo y estás siendo bastante injusta. Elegiste a la peor indicada para pelearte. Mañana te acabo”, continuó, para seguir explicando por qué le molestaba tanto que la animadora del ciclo de América utilice un apodo cariñoso con quien era su marido.

“Yo a Diego le digo ‘churri’. Si yo a Diego cuando me separo, y está de novio con Griselda, lo llamo en el programa ‘el churri’, claramente estás marcando territorio Si te vas a exponer y das todos los días notas sobre Griselda y Luciano, bancate que yo opine. Siempre te defiendo y decís una sola cosa y se ofenden. ¡Dios! ¿Por qué defiendo pelotu…?”, se despachó.