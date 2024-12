Tomás Dente estalló contra Araceli González por defender a su hijo, Tomás Kirzner, en medio del escándalo por el pesebre viviente de Olga.

Al aire de El Impertinente (Net TV), el periodista hizo un extenso descargo por lo ocurrido y arremetió contra la actriz por culpar a los medios del odio que recibió Toto en las redes sociales.

"Cuando uno tiene valores y los defiende a ultranza, si eso implica ganarse enemigos y cerrarse puertas, a mí me importa un bledo. No se jode con Jesús y la Virgen. Mandamiento número dos: no tomar su santo nombre en vano. ¿Se entiende, manga de estúp...?", comenzó Dente.

"Araceli González hizo una catarsis imprudente, irreflexiva, insensata e irresponsable. Nadie le había pedido que opinara. Tenés que tener la lucidez y la inteligencia para separar las aguas. Si tu hijo se manda una cagada ridiculizando a Jesús, va a quedar pasible de comerse las puteadas del país", siguió.

Tomás Dente destrozó a Araceli González y su hijo “Toto” Kirzner por la cuestionada parodia del pesebre viviente en “Mi primo es Así” pic.twitter.com/cEFwzZI4Ll — Minuto YA ! (@MinutoYa) December 18, 2024

"Estás defendiendo lo indefendible. Cerrá la boca. Con ese descargo pedorro te cag... de risa de todos nosotros. Tu hijo es un maleducado, es un mocoso insolente. Tiene que quedar cancelado y fuera de los medios", sentenció el conductor y acuso a Toto Kirzner de ser famoso por ser "hijo de".

"No tenés vergüenza, Araceli González. Hay que tomar cartas en el asunto y demandarlos a todos. Se metieron con la parte más sagrada de los seres humanos. ¿Vamos a naturalizarlo? ¿Vamos a bancarnos que una mina que hace tutoriales maquillándose en Instagram venga a forrearnos a todos nosotros? ¿Qué estamos defendiendo? ¿A vos no te da vergüenza lo que hizo tu hijo y el resto de los impresentables?", continuó indignado.

SACADO 🔴 Tomás Dente se sulfuró contra Araceli González, a quien calificó de seudoactriz, y su hijo de quien afirmó tiene "cara de estúpido", entre otros calificativos. pic.twitter.com/rZnUCZJhYL — TeleBizarra (@TeleBizarra) December 16, 2024

"No me vengas a amenazar con carta documento, ni a mí ni a ningún periodista que defienda los valores cristianos. Tenés el ego más grande que una casa, demasiado grande para lo que sos. Nadie se acuerda de vos. Estoy indignado. ¿De verdad nadie va a decir nada? Ninguno fue capaz de pedir disculpas por lastimar a la gente", sumó.

"Encima tenemos que fumarnos que esta persona, pseudo actriz, nos adjudique a los comunicadores el nivel de violencia. Violento es lo que hace tu hijo. Es una falta de respeto, no pueden estar en el medio. Araceli González, no tenés vergüenza, te perdí el respeto. Callate la boca", disparó contra la famosa.

Sobre el final de su explosivo descargo, Tomás Dente insultó a Toto Kirzner y los integrantes de Olga: "Me sorprende la tibieza con la que los medios están tratando el tema. El bobo de tu hijo no sirve para nada. Ellos pueden meterse con Jesús y la Virgen, pero yo no puedo hablar de los cuerpos de ellos... o de la cara de estúp... que tiene el pibe ese o de la gorda impresentable que estaba haciendo de la Virgen María".

Qué dijo Araceli González sobre las críticas a su hijo

Araceli González compartió un duro descargo en la red tras las críticas a su hijo, Tomás Kirzner, por el pesebre viviente de Olga.

Si bien la actriz no mencionó en ningún momento el escándalo que generó la representación que hicieron en el programa Mi primo es así, manifestó su enojo por el odio que hay en las redes sociales hacia Toto por ser "hijo de".

"Y entonces hay un día que uno debe explicar quién es y como siente. Muchas veces callamos ante tanta locura porque entrar en ese ruedo es de un desgaste descomunal. No nos lleva a ningún lado y nos quita el foco de la vida. Yo sé que hay gente que no la tiene, que se construye con odio y no descansa de noche. Pero hay otros que tratan de construir en vez de destruir", introdujo Araceli González en un posteo a través de su cuenta de Instagram.

"No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias. No hay que pedir disculpas cuando pertenecemos a una manada que debe también responder. Ser hijo de... es una bendición porque amarlo es poco", expresó.

"Te leo, me lees. No te conozco y a otros sí. No te conozco y serás parte de lo desconocido Sr. o Sra. que se sienta a levantar el dedo inquisidor. Ufff, Dios. Qué poca piedad a la hora de pegar. He leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos. Tiras mierd... y recibirás mierd... Eso sabelo. Si hablamos de Dios cualquiera sea la religión, siempre es justo", siguió.

La artista no dio nombres, pero dio a entender que se dirigía a alguien puntual en su descargo: "Dedicate a abordarte y entregar lo mejor de vos, Sr. y Sra. que nunca te conoceré. A los que conozco y son parte de este ruedo (medio). Estás en mis pensamientos, sabelo. Me seguís, me lees y juegas con los sentimientos ajenos. Ser visible por maldad no es algo que elijo. Los ciclos cambian, la gente muta. Y muchas veces en contra de su voluntad para hacer daño. Daño que pronto me dedicaré a denunciar".

"Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño donde sabemos qué hizo cada uno. Defienden lo indefendible. Visibilizan lo que menos construye a la gente. Y cagan a trompadas a los jóvenes. Sr. o Sra. grande que no tenés piedad. Yo te conozco y estamos cerca, sabelo. Ellos, un equipo. No unos solo", sentenció molesta.

"Con respeto a la suciedad... Quise poner sociedad, pero mejor es suciedad. Los tiempos cambian, la comunicación cambia y los derechos también. Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras y generando odio compartido por personas que solo se dedican a eso, a dañar. Señores y señoras que comunican ayudemos a través de su sitio a cuidar, apagar y proteger a las personas. Con el solo hecho de figurar entran en lugares que no son suyos. Ojo, la gente está rota y ustedes cooperan al odio a diario", concluyó Araceli González.

Puede interesarte

Qué dijo Tomás Kirzner tras el escándalo por el pesebre viviente de Olga

El hijo de Araceli González y Adrián Suar dialogó con Oliver Quiroz para A la tarde (América TV) y se refirió al revuelo que generó el "sketch" que hicieron en el programa Mi primo es así.

Primero, el actor hizo referencia al hate que recibió en las redes sociales durante el fin de semana y expreso: "Lo fui llevando como se puede, son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos. Uno experimenta en el stream y sabe que puede venir una reacción del otro lado. No fue de forma peyorativa, es un chiste reciclado que se ha visto varias veces en sátiras y parodias".

Interesante la justificación que ofrece Tomás Kirzner para su "pesebre satírico" que hicieron en Olga, remarcando mucho el "contexto humorístico".



Me guardo esto para revisitarlo en el futuro...

- ¿Fue discurso de odio ese sketch?

- ¿Hace algo la aclaración de "era un chiste"? pic.twitter.com/7Id32QDv7t — Nachilos (@nachilos_) December 16, 2024

"La diferencia es que te puede gustar o no y está perfecto. Es lógico lo que hemos recibido, pero fue en un contexto humorístico. No hubo nombres bíblicos, fueron todos genéricos. Uno sabe que tiene consecuencias. No me sorprende porque cuando uno hace humor tiene una respuesta del público", siguió.

Sobre el duro descargo de Araceli González para defenderlo de las críticas, manifestó: "Le duele cuando le llegan comentarios negativos a su hijo, es lógico. Está en todo derecho de decir lo que quiera".

A su vez, aclaró que muchas veces él le pide que no se meta en la polémica: "Son intervenciones artísticas que se nos ocurren a nosotros y no se tiene que meter, no por despreciarla, pero no hace falta, me banco lo que venga".