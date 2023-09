Luego de su debut en el Bailando 2023, Tomas Holder junto a su bailarina Agostina Caute tomaron la decisión de pedir el cambio de coach, Davo Fredes, ya que aseguraron que la relación no fluía de manera natural.

Luego de que la noticia se develara, el ex Gran Hermano realizó un descargo desde sus redes y explicó sus motivos: "Decidimos buscar otro coach porque con Davo no nos veníamos entendiendo. No estábamos progresando en nada. Estábamos a días de bailar de vuelta y no teníamos la coreo hecha", comenzó diciendo.

Y sumó: "Como grupo no estábamos funcionando, y cambiamos de coach para ver si podíamos progresar. Sentimos que era la mejor opción. Tampoco voy a hablar mal de Davo porque dio lo mejor de él, me hizo bailar en un mes", siguió.

Mientras que resaltó: "Otro punto a recalcar es que él pone que yo lo eché, y pone 'el famoso', entre comillas. No me ningunea ni me jode. Yo me considero famoso, soy un chico que se hizo conocido por su propia cuenta, llegué hasta donde llegué gracias a mí. Davo no se queda sin trabajo, él no vivía de esto. Le va muy bien, vive en un country, tiene su propio auto...", cerró Holder.

Asimismo el coreógrafo también se manifestó en redes y dio su punto de vista: "Hoy me desvincularon por pedido del 'famoso'", inició en su cuenta.

"No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy, sorpresivamente, de la nada y sin previa advertencia me llamaron de la producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación", expresó.

No obstante sumó: "No me dieron más argumentos ni nunca me preguntaron ni escucharon mi parte", dijo contra la producción.

Y argumentó: "Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero por construir lo que hoy soy. Años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas", resaltó.

Para cerrar se indignó con la decisión del famoso y escribió: "Para que venga un famoso sin ninguna experiencia artística, en un mes, a juzgar lo que hago y que en televisión digan 'tiene razón, Davo no entendió el programa', sin averiguar lo que realmente pasó o consultar mi versión. Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya se sorprenderían", concluyó.