Fue durante un operativo de control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34. El auto había partido desde Orán (Salta) y tenía destino final Villa Celina (Buenos Aires).

Un operativo de control vehicular de rutina, realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta nacional 34, a la altura de Totoras, permitió descubrir que un automovilista llevaba oculto 49 ladrillos con droga.

El operativo, que se dio a conocer este miércoles, ocurrió hace un mes, cuando agentes de la sección seguridad vial Totoras, del escuadrón 46 Rosario-Victoria, estaban haciendo un control vehicular en el cruce de las rutas nacional 34 y provincial 91, en las afueras de la localidad de Totoras (departamento Iriondo).

(Foto: Gentilezas)

Un perro que pertenece a Gendarmería detectó algo sospechoso en la carrocería de un Citroën Air Cross que circulaba desde la ciudad salteña de Orán y tenía como destino final la localidad de Villa Celina (Buenos Aires), que era conducido por un hombre de 39 años.

Ante esto, gendarmes revisaron el rodado y fue así que descubrieron anomalías en la zona del torpedo (carrocería) y detectaron que los tornillos de fábrica estaban removidos. En su interior, encontraron 49 panes que contenían una sustancia blancuzca. Personal de criminalística y estudios forenses realizaron pruebas de campo narcotest, que confirmaron que los panes contenían cocaína. El total incautado fue de 50 kilos 832 gramos, indicaron fuentes de Gendarmería.

Puede interesarte

El automovilista, identificado como Jesús Maximiliano M., quedó detenido y a disposición de la Fiscalía Federal N° 3 y el Juzgado Federal N° 4.