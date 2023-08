Un hombre de 70 años se murió este viernes por la tarde en la Estación Pueyrredón de la Línea B de subterráneos, ubicada en Pueyrredón y Corrientes, en el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un grupo de testigos aseveró que este hombre mayor se desvaneció cerca de los molinetes de ingreso y egreso al subte. Según afirmaron, su nuca impactó contra el piso y quedó tendido en el suelo sin moverse.

Trabajadores de Emova, la empresa concesionaria del servicio del subterráneo de CABA, intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. En el lugar también se hizo presente personal del SAME, que tampoco lo pudo reanimar.

En este contexto y tras el llamado emergencias, se acercó al lugar personal de la empresa Emova, quienes constataron la situación y solicitaron una ambulancia SAME en el lugar. Mientras aguardaban la llegada de los médicos, estos intentaron reanimarlo, sin éxito, con los desfibriladores disponibles en la estación.

Unos minutos después llegaron los profesionales al lugar, que le dieron asistencia. No obstante, para cuando arribaron, el hombre -de quien no trascendió su identidad- ya no tenía signos vitales. Según informaron, murió en el acto.

Debido al episodio, la estación Pueyrredón fue cerrada momentáneamente y la línea B de subte -que hace su recorrido entre Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas- circula con demora y no se detiene en dicha parada.