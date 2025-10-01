Una mujer murió electrocutada luego de utilizar su celular enchufado a la corriente mientras se bañaba. Los médicos que la atendieron dijeron que sufrió quemaduras en las manos y en el pecho. Ann-Marie O’Gorman era madre de tres hijos y tenía 46 años cuando sufrió el accidente fatal.

El dramático episodio ocurrió el 30 de octubre de 2024 en la ciudad de Dublín, Irlanda, pero tomó relevancia en las últimas horas después de que el marido de la víctima alertara sobre los riesgos de usar dispositivos electrónicos en el baño y exigiera que las marcas de teléfonos adviertan sobre estos peligros a los usuarios.

Según relató el esposo de la mujer, Joe O’Gorman, el día de la tragedia él había salido de su casa para llevar a su hija a una fiesta y mientras tanto su mujer aprovechó para darse un baño. El hombre dijo que había estado hablando con ella por celular en el camino, lo que daba cuenta de que había llevado el dispositivo al baño.

Cuando volvió a su casa, cerca de las 19, se encontró con el horror: su esposa estaba inconsciente, tendida en el piso del baño. De acuerdo con la información publicada por el portal británico The Sun, el celular de la víctima estaba enchufado a un cable en la bañera, él lo agarró y lo tiró dentro del lavamanos.

Inmediatamente, la sacó del baño para asistirla. Según relató, sintió una pequeña descarga eléctrica al tocarla y al moverla se dio cuenta de que tenía marcas rojas en las manos y también en el pecho. El hombre llamó a la ambulancia y, mientras tanto, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los médicos que la atendieron declararon su muerte después de intentar reanimarla durante un tiempo. Según detallaron, la mujer sufrió una descarga eléctrica fatal que le causó quemaduras de tipo electrocución en el pecho y en el brazo izquierdo. También presentaba quemaduras de espesor total en el dedo índice y en el pulgar derechos, con los que pudo haber estado sosteniendo el aparato.

Se cree que la mujer estaba cargando el celular con un alargue de tres metros que estaba conectado en un enchufe de la habitación mientras se bañaba y, en algún momento, el teléfono tomó contacto con el agua y provocó la tragedia.

El marido de la víctima alertó sobre los riesgos de usar celulares en el baño

A casi un año de la muerte de Ann-Marie, Joe O’Gorman alertó sobre el peligro de usar dispositivos electrónicos en el baño y cuestionó a iPhone por no hacer advertencias al respecto.

“Lo único que se escucha es que estos teléfonos son excelentes en hasta dos metros de agua. Esto da a la gente la idea de que se puede tener el teléfono cerca del agua. Debería haber advertencias de que esto es peligroso“, expresó contundente.