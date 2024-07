Una integrante del equipo de producción de la próxima película de Warner Bros., Superman, fue hallada sin vida en Trilith Studios, cerca de Atlanta, el pasado miércoles 24 de julio de 2024. Las autoridades informaron que se trataría de un suicidio.

Según la Policía de Fayetteville, la mujer, miembro del gremio de Teamsters, fue encontrada en su vehículo en el estacionamiento del complejo de Trilith Studios, donde se está rodando la nueva entrega del Hombre de Acero. Los oficiales recibieron una llamada de alerta a las 6:47 de la mañana reportando a una persona inconsciente, según informó Variety.

Detalles del Incidente

El Capitán Austin Dunn del Departamento de Policía de Fayetteville declaró a Entertainment Weekly y The Hollywood Reporter que “los oficiales y el personal médico que llegaron al lugar encontraron a la mujer fallecida con una aparente herida de bala autoinfligida”. Además, aclaró que “las pruebas recogidas no revelaron sospechas de violencia y la investigación no está relacionada con ningún proyecto en curso del estudio”. La policía no puede proporcionar detalles adicionales ya que la investigación recién ha comenzado.

Puede interesarte

La noticia de la muerte se propagó rápidamente entre el equipo de producción de Superman, la nueva apuesta de DC dirigida por James Gunn. Fuentes afirman que, al enterarse de lo sucedido, el cineasta reunió al equipo para informarles personalmente y decidió suspender la producción por el resto del día. La película, que cuenta con David Corenswet como Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane, se encuentra en su última semana de rodaje.

Los colegas de la fallecida en el gremio de trabajadores cinematográficos de Atlanta quedaron profundamente impactados por lo sucedido. Según Variety, la comunidad de profesionales y técnicos en Atlanta es bastante unida, por lo que están guardando luto en memoria de su compañera.

Trilith Studios: Un Centro de Producción de Alto Perfil

Trilith Studios, donde ocurrió la tragedia, es un complejo de 1.000 acres que incluye sets, talleres, oficinas y áreas de rodaje exterior. Originalmente conocido como Pinewood Atlanta Studios, este lugar ha sido hogar de numerosas producciones de alto perfil, incluyendo series y películas de Marvel como WandaVision y Avengers: Endgame. Recientemente, el complejo ha alojado producciones como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Black Adam y Megalópolis de Francis Ford Coppola. Además, en Trilith Studios también se está filmando la segunda temporada de Peacemaker, protagonizada por John Cena.

El Futuro de Superman

Superman, la nueva ficción de superhéroes a cargo de James Gunn, es una de las producciones más ambiciosas y esperadas. Su estreno está programado para el 11 de julio de 2025, y marcará el inicio de la nueva fase del Universo Cinematográfico de DC bajo la dirección de Gunn y Peter Safran. La trama sigue a un joven Kal-El mientras reconcilia su herencia kryptoniana con su vida humana en Smallville, Kansas. Además de Corenswet y Brosnahan, el reparto incluye a Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Isabela Merced como Hawkgirl, entre otros.