La tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, mantiene en vilo a la familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que permanece desaparecido desde el miércoles 28 de octubre. El hombre viajaba en uno de los trenes involucrados en la colisión que dejó al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos, según los primeros balances difundidos por las autoridades.

Randazzo nació en la Ciudad de Buenos Aires, pero reside en Madrid desde 2002. Actualmente trabaja en el área de gestión comercial de una empresa de telecomunicaciones, actividad que lo obliga a trasladarse frecuentemente entre distintas ciudades españolas.

El día del accidente viajaba desde Madrid hacia Sevilla por cuestiones laborales. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, ocupaba un asiento en el vagón número ocho de una formación de Renfe, una de las empresas ferroviarias involucradas en el siniestro.

Desde el choque, sus familiares y amigos no lograron establecer contacto con él y desconocen cuál es su estado de salud.

La desesperada búsqueda de su familia

Ante la falta de información sobre su paradero, los familiares de Agustín iniciaron una intensa búsqueda en hospitales y centros de emergencia cercanos al lugar del accidente.

Su hermano, Jorge Randazzo, presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades policiales de Madrid y aportó muestras de ADN para colaborar con los procedimientos de identificación de las víctimas.

Por su parte, Rafael, primo del hombre desaparecido, explicó las dificultades que enfrentan para obtener datos sobre las personas trasladadas a los establecimientos sanitarios.

"Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada", señaló.

La familia también difundió fotografías y una descripción física para facilitar su identificación. Agustín tiene barba entrecana, tatuajes visibles y suele utilizar una gorra negra y anteojos de sol oscuros.

El angustiante pedido de su pareja

La búsqueda también se extendió a las redes sociales, donde Sergi, pareja de Randazzo, publicó un mensaje solicitando colaboración para encontrarlo.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda", escribió.

Posteriormente, indicó que había recibido información sobre una posible atención médica inicial, aunque no pudo confirmar a qué establecimiento habría sido trasladado.

"Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie", expresó.

Según explicó, su nombre figuraba en un registro del sistema de salud de Castilla-La Mancha, pero sin precisiones sobre su ubicación o estado.

Mientras tanto, sus allegados continúan recorriendo hospitales y difundiendo su imagen con la esperanza de obtener información.

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Una argentina murió en la tragedia ferroviaria

La Cancillería argentina confirmó que Ana Martina Conte Grand, una ciudadana argentina de 32 años oriunda de San Juan, murió en el accidente ferroviario.

La joven era licenciada en Podología y viajaba junto a su hermano Zacarías, quien resultó herido y permanecía internado en un hospital de Toledo.

Conte Grand se encontraba en el vagón número siete de una de las formaciones involucradas en el choque.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino informó que la Embajada en Madrid y los consulados del país mantienen contacto con las familias afectadas y brindan asistencia consular.

Las autoridades también confirmaron que otros ciudadanos argentinos resultaron heridos en el accidente.

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Cómo ocurrió el choque de trenes en Toledo

El accidente se produjo el miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

Según la información preliminar, una formación de la empresa Iryo que había partido desde Madrid hacia Sevilla impactó contra un tren AVE de Renfe que se encontraba detenido sobre las vías.

Como consecuencia de la violencia del choque, dos vagones cayeron por un terraplén y numerosos pasajeros quedaron atrapados entre los restos de las formaciones.

Los equipos de emergencia desplegaron un importante operativo de rescate, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Hasta los últimos reportes consultados este jueves 29 de octubre, el balance era de al menos 68 fallecidos y más de un centenar de heridos.

En medio de las tareas de identificación de las víctimas, la familia de Agustín Randazzo continúa esperando información oficial que permita establecer su paradero.