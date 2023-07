Un trágico hecho enluta al pueblo de Teruel, España. Un ciclista de 20 años murió en la madrugada de este jueves al ser arrollado por el coche en el que viajaban sus padres.

Durante la noche del pasado miércoles, 28 de junio, se produjo un terrible accidente entre un ciclista, de 20 años, y el coche que casualmente conducían sus propios padres. El impacto se produjo a la altura del kilómetro 9,3 de la carretera TE-V-6014, alrededor de las 21:30 horas, en la localidad de Villaspesa (Teruel). El joven ha fallecido esta madrugada a causa de las heridas en la cabeza y el tórax.

Según informan medios locales, el ciclista estaba en el pueblo de vacaciones, visitando a sus padres y aprovechando las vacaciones de verano tras pasar el año en Elche (Alicante), para estudiar una carrera universitaria relacionada con el deporte. Al parecer, durante el accidente se produjo un choque de la bicicleta contra el coche que iba delante, tal y como anuncia la Guardia Civil.

El exceso de velocidad, entre la posible causa del accidente

Los primeros indicios podrían indicar que el ciclista circulaba por la vía cuando, supuestamente, el vehículo de delante, en el que iban sus progenitores, frenó sin previo aviso. También hay otra versión del accidente, que consideraría que el joven iba a gran velocidad por la TE-V-6014 y eso motivó el impacto contra el coche.

La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde fue atendido por los servicios de urgencias. No obstante, no pudo soportar las heridas causadas en la cabeza y el tórax y falleció durante la pasada madrugada. Por su parte, los padres del joven no sufrieron heridas en el accidente.

Los progenitores del fallecido estaban de festejo estos días, ya que su hijo había acabado recientemente un nuevo curso de su carrera universitaria en Elche, tal y como informa El Heraldo de Aragón. Estaba disfrutando de las vacaciones de verano junto con sus padres cuando se produjo el fatal desenlace.