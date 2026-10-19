Un integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras caer desde las vigas del estadio Alamodome, en Texas. El accidente ocurrió durante una exhibición de rápel que se realizaba en la previa de un partido de fútbol americano universitario, según confirmó la oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis.

🇺🇸 | UN OFICIAL MILITAR DE EE.UU. CAE DE LAS VIGAS DEL ESTADIO DIRECTO AL CÉSPED. SU CONDICIÓN ES INCIERTA AHORA. https://t.co/5MNYNZx8nG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

El hecho tuvo lugar el sábado 17 de octubre en el marco del evento anual Salute to Armed Forces and Veterans, antes del encuentro entre la Universidad de Texas en San Antonio y la Academia Naval de Estados Unidos. Tras el impacto, el militar fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las lesiones sufridas. La noticia fue confirmada por las autoridades militares el domingo 18 de octubre.

La demostración contemplaba el descenso de cuatro integrantes del Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate desde las vigas del estadio hasta el campo de juego. Sin embargo, durante la maniobra, uno de ellos perdió el control de la cuerda y descendió a una velocidad mucho mayor que la de sus compañeros, tal como se observa en videos difundidos en redes sociales.

Puede interesarte

Tras el impacto contra el césped, el militar fue asistido por equipos de emergencia durante varios minutos antes de ser retirado del recinto. Los participantes de la exhibición pertenecen a una unidad especializada en la formación de controladores aéreos tácticos, quienes se integran en unidades del Ejército y del Cuerpo de Marines para dirigir ataques aéreos y de artillería en el campo de batalla.