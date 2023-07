En un barrio residencial de Roma, embistieron al vehículo en el que viajaba la víctima junto a su madre y una hermana menor.

El desafío para demostrar la capacidad de acelerar a más de 100 kilómetros por hora el mayor número de horas posible en un coche deportivo, filmado con teléfonos móviles para ser compartido en YouTube acabó de manera trágica: cinco youtubers veinteañeros a bordo de una camioneta Lamborghini se cobraron la vida de un niño de 5 años, Manuel.

Su hermana de tres años y su madre quedaron heridas. El accidente de tránsito, ocurrido en Roma, conmociona a Italia este jueves.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en un barrio residencial de la capital italiana. Elena Uccello, de 29 años, acababa de recoger a sus hijos de la guardería. Manuel Proietti, de cinco años, iba sentado en el asiento de seguridad junto a su madre.

La otra niña, Aurora Proietti, de tres años, iba en la parte trasera del coche, un modelo Smart FourFour de cuatro puertas.

De repente, el auto fue embestido por una camioneta Lamborghini Urus azul que circulaba a toda velocidad por el carril contrario. Una colisión mortal: el pequeño Manuel murió nada más llegar al hospital, adonde había sido trasladado en ambulancia.

La hermana más pequeña también resultó herida, aunque fue dada de alta este jueves. Elena sigue ingresada. Se encuentra en estado de shock, según medios italianos.

“Estaba en casa cuando oí un estruendo espantoso y salí. En cuestión de minutos acudió mucha gente y había un chico prestando primeros auxilios al niño, intentando hacerle la respiración boca a boca. No pude acercarme más porque era una escena espeluznante’, dijo Lucía, una mujer de 50 años que vive a pocos metros de donde se produjo el accidente.

“Vivo aquí desde hace 45 años, el coche venía de una calle en la que no hay mucha visibilidad”, relató a los medios. “Por lo que me han contado algunos vecinos, los de la camioneta intentaron adelantar a un coche, iban a gran velocidad y chocaron contra el coche de la señora que estaba esperando en la puerta de la guardería. Es alucinante, todavía no me lo creo”.

El padre de Manuel intentó agredir al conductor del Lamborghini tras acudir al lugar del accidente y fue bloqueado por los presentes.

La policía inició una investigación por homicidio involuntario contra el conductor, Matteo Di Pietro, de 20 años. El joven dio positivo al cannabis en los controles antidroga posteriores. Sus compañeros podrían ser acusados´como cómplices si se demuestra que en las fases previas al accidente estaban grabando un vídeo para subirlo en las redes sociales. Ninguno de los chicos, de entre 20 y 23 años, resultó herido.

En Italia causó particular indignación que los cinco jóvenes involucrados -cuatro chicos y una chica- forman parte de un grupo con más de 600.000 suscriptores en YouTube, 260.000 en TikTok y 88.000 en Instagram, que organiza retos online con votaciones y premios en metálico.