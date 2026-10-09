Un árbitro de 75 años murió tras recibir una peligrosa maniobra conocida como martinete durante una función de lucha libre en México. El hecho ocurrió en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, reconocido en el ambiente deportivo como “El Búho”.

El momento quedó registrado en un video que muestra cómo el luchador conocido como el “Hijo de Fishman” le aplicó la técnica, también denominada piledriver, que consiste en colocar a la persona cabeza abajo y dejarla caer hacia la lona. Tras el impacto, el árbitro quedó tendido en el cuadrilátero sin poder levantarse. A pesar de recibir asistencia inmediata, los servicios médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Con un martinete, fue como el réferi Gerardo Germán Pineda, "El Búho", habría muerto en el #ring, luego de que El Hijo de Fishman se lanzó contra él al perder la lucha contra Máscara Sagrada NG en Mineral de la Reforma, #Hidalgo. El lugar fue clausurado y el responsable detenido: https://t.co/fEtyhbU3ff — Nacho Lozano (@nacholozano) October 9, 2026

El luchador, de 36 años, fue detenido y permanece a disposición de la justicia bajo una investigación por presunto homicidio culposo. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del episodio y establecer si existió una conducta negligente, dado que el martinete es una técnica prohibida en varias comisiones de lucha libre debido al riesgo de provocar lesiones graves en la cabeza y las vértebras cervicales.

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Gerardo Germán Pineda contaba con una extensa trayectoria en el deporte. Durante 15 años fue luchador bajo el nombre de “El Búho Negro II” y, posteriormente, se desempeñó como réferi durante cerca de tres décadas. Por su parte, el “Hijo de Fishman” forma parte del circuito independiente y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, una figura destacada de la lucha libre en las décadas de 1970 y 1980.

De acuerdo con reportes locales, el recinto deportivo habría sido clausurado parcialmente debido a irregularidades en los permisos para organizar el evento. La investigación también busca esclarecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad y en la atención médica brindada durante la competencia.